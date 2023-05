Edurne: "Soy una mujer de retos"

Cuando uno no necesita poner el apellido tras el nombre al hablar de alguien es que algo ha hecho bien, al menos en términos de reconocimiento. A Edurne –de apellido García Almagro, por si se lo preguntan–, no le ha hecho falta recurrir a él en los casi 20 años que han pasado desde que salió de Operación Triunfo. Aunque hay que puntualizar que son algunos más los que lleva de carrera, porque con solo nueve años ya formaba parte de la formación infantil Trastos. Ahora, en 2023 planea sacar nuevo disco, es jurado de Got Talent All Stars, y aún tiene tiempo para ejercer de imagen y madrina de los perfumes de Angel Schlesser, femme y Les Eaux d’un Instant. Todo ello enmarcada en esa vida que lleva a caballo entre dos ciudades, Madrid y Manchester, que le ha dado muchas horas de vuelo y un máster haciendo maletas.

Dices que estás feliz, en un buen momento personal y profesional. Tu single ‘Rosas y champán’, igual es el reflejo de esta época. Puede ser. Es el último single que he sacado y con él la gente puede ver hacia dónde quiero ir con este próximo disco, que si todo va bien en otoño verá la luz. Es una historia con la que vuelvo un poco a mis inicios, a ese sonido de los 2000. Y todo porque estando de gira me di cuenta de que a día de hoy sigo cantando Amores dormidos, y que es uno de los temas estrella. Y yo no me canso porque es que la gente tampoco se cansa de él. Y veo gente superjovencita –que creo que no habían nacido cuando yo saqué este single– que la cantan. Así que me vino la idea de que el disco quería que fuera esto, un guiño al primero.

La música nos transporta en el tiempo, pero también lo hace otro sentido: el olfato. ¿Cuál es ese olor que tienes grabado en la memoria? El olor a mi madre. Desde pequeña, de abrazarla, de dormirme a sus brazos, de estar siempre con ella jugando… y lo sigue teniendo, un olor como suyo, muy particular. Y ahora también el de mi hija, que es un olor superespecial.

Estrenas también temporada en el programa ‘Got Talent’ (Telecinco), que además es especial porque os marcáis un ‘All Stars’. Me parece un proyecto increíble porque es la primera vez que se hace en Europa. Y tener aquí talentos a nivel mundial… Está lo mejor de lo mejor. Está gente que ha sido ganadora, que ha tenido un botón dorado o que llega a semifinales. Hay un talento bestial. Y nosotros no tenemos responsabilidad de nada, es el público. En cada gala va a haber un invitado especial cubriendo la silla de Dani y, la verdad, es que he visto cosas que jamás había visto. Se me queda la boca abierta. A mí una de las disciplinas que más me gusta es la magia, pero disfruto con todo, hasta con los faquires, que ha sido un descubrimiento porque antes no me gustaban. Y ahora los disfruto muchísimo.

Cuando te propusieron este proyecto, ¿te lo pensaste mucho? Sí, sobre todo porque yo siempre había estado al otro lado, en Operación Triunfo, Tu cara me suena, Más que baile… Han sido como un montón de programas en los que siempre era yo la juzgada.

Y se han dado la vuelta las tornas, ahora eres juez. Una de las cosas que más siento cuando veo a alguien salir al escenario es una empatía grandísima por la gente que participa, que va con toda su ilusión. Porque yo también he pasado por castings, incluso antes de los programas en los que a mí me juzgaban, ya había ido a castings para el grupo infantil. El mundo de ser juzgada lo he vivido desde muy pequeñita y a la hora de valorar es complicado. Me ha costado mucho tener que decir que no, pero precisamente por eso, porque le tengo un respeto tremendo a cada persona que pasa por el escenario. Si tengo que darle un no, porque al final hay que ser sincera con una misma y con la gente, procuro hacerlo de una manera constructiva, para intentar ayudarle. Decirles dónde pueden mejorar o lo que no me ha convencido. Al final hay que hacerlo porque para eso soy parte del jurado, pero cuesta cuando también has pasado por eso.

Para muchos será un alivio una crítica constructiva, y más en un momento en el que parece que todo el mundo está siendo excesivamente crítico en todo. Totalmente. Es que hay mucho ‘opinólogo’, como yo digo. Hay quien sabe de todo y opina de todo. Y yo creo que nadie te está diciendo que tengas que estar de acuerdo con todo lo que se hace. Para nada. Pero pienso que hay que tener un mínimo de respeto y si quieres criticar, que sea una crítica constructiva. Yo lo agradezco para mi trabajo. Si a mí alguien me dice que si hago algo puedo mejorar, yo lo agradezco porque a lo mejor hay cosas que a nosotros se nos escapan, pero de ahí a que la gente tenga la libertad de poder decir cualquier cosa… creo que se debería poner un límite.

¿Cómo se mantiene una en pie cuando viene una tormenta mediática y te pilla como blanco de los comentarios de los ‘opinólogos’ en las redes? Porque a ti te ha tocado. Creo que ha habido muchos momentos en mi vida, pero diría que Eurovisión fue una de ellas y el aprendizaje que saqué fue darle la importancia justa y necesaria a las cosas. Pienso que cada uno tiene que estar tranquilo con lo que hace porque tú lo has decidido. Puede gustar más o menos, pero hay que saber que lo que se mueve en redes sociales no es todo el mundo, es un porcentaje.

Muchas veces esos comentarios negativos se escuchan más alto, aunque los positivos sean más. Y yo era de esas. Había muchos buenos, pero había dos malos y

se me iba un día con ellos. Pero aprendí a no darle importancia a los despectivos, porque no merece la pena. Aprendí a tener mi burbuja y ahora los veo un poco por encima. Agradezco mucho los buenos, pero he aprendido a que los malos no me afecten.

¿Eres muy autocrítica? Soy muy perfeccionista. Me gusta, sobre todo profesionalmente, tener las cosas muy organizadas. Luego en mi vida soy superdesordenada, soy un desastre (risas). Pero a la hora de trabajar sí que quiero tenerlo todo muy bien atado y me considero muy perfeccionista. Siempre estoy mirando cómo poder mejorar.

Con tanto viaje entre Madrid y Manchester el orden es necesario, pero no siempre posible. Bueno, y con una hija ni te cuento. Pero ya son 12 años que estoy para arriba y para abajo, y te hace también intentar organizarte un poquito más. Dentro de todo ese caos he encontrado el orden.

Con tanto ajetreo, ¿te da tiempo a valorar lo que has hecho hasta ahora? Eso de echar la vista atrás sí que lo he hecho varias veces, sobre todo para darme cuenta y valorar todas las cosas que he hecho y lo que me había planteado. Yo tenía claro que quería dedicarme a la música, quería ser cantante. Y nadie me lo aseguraba, pero no solamente he conseguido eso, sino que además lo pude compaginar con otras cosas que me llenan muchísimo, que desconocía y que también me gustan, como es la televisión, donde me siento muy a gusto. Creo que he aprendido mucho y he descubierto una faceta mía que desconocía. O poder estar en un musical, por ejemplo, ni tampoco se me pasaba por la cabeza representar a España en Eurovisión.

Pasar por el festival sí que es una experiencia religiosa. Eurovisión es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, poder representar a tu país en un evento europeo que se ve en todo el mundo... Al final es maravilloso poder unir las culturas de los distintos países, ver a gente de toda Europa. Lo que sucede esos días, cómo te unes, lo que compartes, conocer otras cosas… En definitiva, la música es universal y es superbonito estar en un evento tan grande musicalmente.

¿Te volverías a presentar ahora? En este momento sería inviable, porque es verdad que tengo tantos proyectos que sería por una cuestión de tiempo, pero nunca digas nunca. También pienso en la cantidad de artistas a los que les haría ilusión vivirlo y creo que hay que dar la oportunidad a otra gente. Pero no me importaría volver a vivir esa experiencia. Además tenemos una nueva generación muy potente como Blanca Paloma, que me parece una propuesta diferente, arriesgada pero muy buena porque tiene una voz impresionante y ella es maravillosa. Va a ser un orgullo que nos represente.

Eurovisión parece todo un reto. Eres de las que disfrutan poniéndose a prueba. A mí me encanta. Yo soy una mujer de retos. Al principio pienso: “Yo esto no lo he hecho nunca, no sé si voy a poder, pero luego lo pienso y si me apetece, me digo que adelante, y me voy a preparar. Porque eso sí, me gusta prepararme para todo tipo de situaciones y de proyectos nuevos.

¿Cuál es el próximo? A nivel profesional me encantaría poder viajar a Latinoamérica, sobre todo porque tengo muchísima gente que me escribe desde allí, que está deseando que vaya y también por conocerla, porque yo soy viajera y hay lugares a los que no he ido aún.