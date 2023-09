Esta es la rutina de noche de Mar Flores (con tan solo cuatro productos) que también se convertirán en tus imprescindibles este otoño

Amigas, el otoño ya está aquí. O lo que es lo mismo, ha llegado la época del año en la que la piel se apaga con la caída de las hojas de los árboles, y los días que se hacen más cortos. Menos horas de sol, igual menos luminosidad. Por eso, es más importante que nunca encontrar la rutina de noche perfecta para lucir una piel radiante. Y Mar Flores nos acaba de chivar sus truquitos de belleza para lucir ese ‘efecto buena cara’ tan deseado por todas durante el otoño y el invierno. Y cómo no, detrás de ello se encuentra su firma de belleza favorita, Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal. Porque todo rostro perfecto da comienzo con la rutina de noche, porque para cuidar nuestra piel siempre tenemos que empezar por un buen cuidado nocturno para que nuestra epidermis se regenere mientras nosotras descansamos. Por la noche mientras dormimos, a las células les llega una mayor cantidad de oxígeno y los tejidos de la piel se regeneran mucho más rápido haciendo frente a las agresiones que ha sufrido durante el día y Mar Flores lo sabe y por eso utiliza estos cuatro productos de Atashi Cellular Cosmetics: un tónico antioxidante, un gel exfoliante facial, un pre-tratamiento nocturno y por último una crema anti-aging antiox.

"Como ya sabéis, soy una persona de costumbres y rutinas. Y más cuando se trata de cuidarme y cuidar mi piel. Hoy os comparto mi rutina de noche, en la que siempre combino actividades relajantes con una buena limpieza y tratamiento de rostro, cuello y escote de mi marca de confianza Atashi Cellular Cosmetics; Tónico Regenerante Antioxidante, Radiant Skin Antifatigue gel exfoliante facial con ácido glicólico e hialurónico, K-Bioferment Sérum (mi favorito) y Crema Antiedad Antioxidante, mi aliada para reparar la piel y prolongar el bronceado", explica Mar Flores en este vídeo en su cuenta de Instagram.

¿Quieres tener el mejor ritual de belleza nocturno? Aquí te explicamos los cuatro productos que utiliza Mar Flores:

1. Tónico regenerante purificante (rebajado a 17,91 euros)

Mucho más que un tónico, con aguas frutales BIO de Uva, Arándano rojo y Granada que neutralizan los daños producidos por los radicales libres, formando un escudo protector que frena el envejecimiento y restaura el daño producido por la radiación solar, lo que es perfecto para utilizarlo ahora después del verano. Además, contiene Vitamina C, E y CoQ10 que activan el metabolismo celular luchando contra los radicales libres, creatina que protege el ADN y Ácido glicólico que purifica, unifica el tono e ilumina para empezar el otoño con una piel perfecta. Además, ayuda a eliminar el exceso de suciedad y grasa que la limpieza no logró, y a balancear el pH de la piel. Pero también, este lleva ácido glicólico de manera que realiza una ligera exfoliación apta para el día a día, recarga la piel de antioxidantes (coenzima Q10 con las vitaminas C y E) y la protege del estrés medioambiental, las radiaciones UV e IRA, los agentes de contaminación y la polución (Aguas Frutales BIO de Uva, Arándano Rojo y Granada)

Tónico antioxidante Longévite. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cuándo aplicarlo? Tienes que aplicarlo por la noche, tras la limpieza diaria,impregnando un algodón con unas gotitas del tónico y aplicándolo mediante suaves movimientos circulares.

2. Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic (actualmente rebajado a 18,79 €)

En el segundo paso de la rutina de cuidado de Mar Flores encontramos este exfoliante facial que regenera la piel y difumina las arrugas. De textura fluida, que regenera la piel, difumina las arrugas y además la hidrata gracias al equilibrio entre el ácido glicólico y el ácido hialurónico. Ideal para conseguir una efecto flash peeling y renovar la piel tras el verano. Entre sus beneficios, elimina las células muertas, mejora la microcirculación, acelera la regeneración celular, reafirma nuestra piel gracias a la creatina. Además, tiene una función barrera gracias al Biosaccharide Gum.

Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarlo? Por la noche con la piel limpia, colocando una pequeña cantidad sobre la yema de los dedos y extender sobre el rostro y cuello. Si tienes la piel seca se recomienda usar 3 veces a la semana y si es mixta todas las noches.

3.K-Bioferment Luxury Therapy Serum (actualmente rebajado a 38,25 euros)

Es el favorito de Mar Flores, K-Bioferment Luxury Therapy Serum que es un pretratamiento nocturno, basado en la cosmética coreana, para fortalecer el microbioma con biofermentos como Mijo Dorado Orgánico Fermentado y combatir el estrés epigenético (causante del 70% del envejecimiento de la piel) con el hongo milenario de la eterna juventud, Ganoderma Lucidum. Además de incluir estos dos súper ingredientes en su fórmula, lleva skin boosters como el Novorentin, que potencia la producción de ácido retinoico natural. Conseguimos un efecto lifting y filler inmediato en el rostro, además de calmar, suavizar e iluminar la piel. Es perfecto para las pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores como los de Mar y la de la mayoría de nosotras.

K-Bioferment Luxury Therapy Serum. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarlo? También por la noche con el rostro limpio y tonificado. Es tu tratamiento previo a tu rutina nocturna, para ello aplica 2 o 3 pulsaciones y extiéndelo bien por el rostro, cuello y escote con suaves masajes.

4. Crema Antiedad Regenerante Noche Antioxidante (47,60 euros)

El último paso de la rutina nocturna de Mar Flores, pero no por eso el menos importante. Es una crema antioxidante anti-aging, que ayuda a prolongar el bronceado y a reducir el fotoenvenjecimeinto de la piel durante la noche. Pero, además, hidrata y redensifica la piel con ácido hialurónico, mejora su elasticidad, disminuye las arrugas, repara de los daños de la polución y la radiación solar, calma pieles sensibles y reactivas. Todo ello gracias a su exclusiva fórmula con un compuesto liposomado de Vitaminas C, E y coenzima Q10 y células nativas de uva negra de Borgoña y Arándano Rojo.

Crema antiedad regenerante noche. Atashi Cellular Cosmetics.

¿Cómo aplicarla? Por la noche tras haber recargado tu piel con antioxidantes. Este producto es ideal para potenciar los resultados de belleza combinado con los otros de la rutina de noche de Mar Flores.

Lo que está claro es que si queremos lucir una piel como la de ella, tenemos que seguir sus consejos y copiarle su rutina de noche con estos cuatro productos de Atashi Celullar Cosmetics de venta en farmacia, parafarmacias, El Corte Inglés y en su web de Atashi Cellular Cosmetics (www.atashicellular.com).