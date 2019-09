Buena apuesta es conocer el recién estrenado espacio de Ricardo Vélez en Bulbiza. Se trata de su segundo The Pâtissier, lugar en el que disfrutar durante todo el año de unos riquísimos helados artesanos elaborados a partir de fruta fresca y leche ecológica. ¿Qué pedir? Cualquiera de los 12 sabores, que irán cambiando según la temporada. Entre ellos, el de tarta de limón, de fresas con nata, de vainilla Habana 7, de granola con violetas y arándanos, de guanaja o de aceite de oliva virgen extra y pan. Todos tan deliciosos, que es complicado decidirse por uno, se lo aseguro. ¿Sabían que el helado tiene calcio y con tan sólo uno podemos cubrir hasta el 15 por ciento de las necesidades diarias? Además, contiene fibra, lípidos, proteínas, carbohidratos, minerales y aminoácidos. Sin embargo, la propuesta también incluye la tarta de chocolate fundente al pase, preparada con chocolate Guanaja de Valrhona, mantequilla Elle & Vire, huevos frescos y azúcar glass. No contiene gluten, ya que la harina usada procede del arroz. También, merengues, la ya conocida bamba del chef del cacao, mermeladas y cremas para untar de caramelo y flor de sal, por poner un ejemplo (C/ Ibiza, 38. Madrid. Abierto de martes a domingo de 14:00 a 23 horas. thepaitissier.bulbiza.com).

Otro planazo es descubrir el nuevo establecimiento del argentino Javier Brichetto. Os cuento. Acaba de inaugurar Páru Inkas Sushi & Grill, cuya carta anuncia recetas que destacan por una sabrosa fusión peruano-oriental. ¿Qué pedir? Los Inkas sushi, unos rolls que poseen más relleno y menos arroz, como el Parma, con langostino furai, aguacate y cubierto por finas vieiras gratinada. También, el nigiri anticuchero, de corvina, huevo de codorniz y tobiko, el tiradito Car-Passion, que destaca por las láminas de salmón, miel de maracuyá e hilos crujientes, el tataki de atún, con emulsión de aguacate y siracha, y los ceviches. Para culminar el festín, el alfajor cremoso de chocolate (Axel Hotel Madrid. C/ Atocha, 49. Madrid. Tel.: 088 33 80. www.paru.es).