Todos tenemos claro que la paella no es un arroz con cosas. Por eso, mucho cuidado con llamar por este nombre a una receta que no lo es. Aunque algunos cocineros abren la mano y admiten ciertas licencias a la hora de cocinarla. Hoy, día en que se siega el arroz, festejamos el Día Mundial de la Paella, una celebración que coloca en el mapa gastronómico Valencia como origen de un plato conocido en todo el planeta.

Es un día en que el común de los mortales aprenderemos a elaborarla con los diez ingredientes básicos. Estos son: garrofón (alubia blanca grande), tomate, judía ferradura (judía verde plana), pollo, conejo, sal, aceite de oliva virgen extra, arroz, agua y azafrán. Ni uno más. Hablamos con Quique Dacosta, que además de su tres estrellas Michelin en Dénia dirige varios de establecimientos en Valencia. En Vuelve Carolina, Mercatbar y Llisa Negra sirve la paella auténtica y arroces en paella, que también degustan los londinenses en Arroz QD, que abrió hace tres meses: “La paella hay que respetarla y mimarla, pero, a día de hoy, no existe una única receta. Hay seis o siete, además de los arroces en paella. A los puristas les doy las gracias, porque ellos son quienes están alerta, si no se acabaría desvirtuando”, señala. Y nos pone un ejemplo claro: “Si a una merluza en salsa verde no le añades chorizo, sobrasada o patatas fritas por encima a una paella tampoco, porque entonces no lo es, será un arroz hecha en paella. No a todo se le puede llamar paella valenciana. Las recetas tradicionales se deben cuidar y se mejoran rebajando la materia grasa”, añade. Hace cálculos y en Londres vende una media de 100 paellas diarias para dos, cuatro o seis comensales: “De la misma manera que en Valencia ofrecemos arroces en paella o a la chapa con ingredientes de proximidad, en Londres también. Hemos dignificado las recetas en un restaurante excepcional con un servicio del máximo nivel. A Arros QD acude gente de todo tipo, que viene a sentarse en torno a una paella para comer con cuchara de madera”. Como ingredientes lleva pollo, conejo, bajoqueta, garrafó, romero, azafrán, aceite de oliva virgen extra y arroz con la D.O de Valencia. Está hecha a la llama y la ración cuesta 17’5 libras: “Nuestro mensaje es que en una paella no cabe todo, que se debe preparar con productos frescos y que para hacerla bien se requiere conocimiento y destreza. Cuanto más ruido hagamos, más información llega a la gente y más conocimiento tendrá. Yo lo que quiero es que la elaboren con los productos que tengan cerca”, culmina.