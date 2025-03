Hawkers x MRDRIP: "The Unexpected Heist"

En esta ocasión, se asocia con el artista Mark Ríos, mejor conocido como MRDRIP, pionero del figurative dripping, para lanzar una colección exclusiva de gafas y gorras con su sello único.

MRDRIP ha revolucionado el arte contemporáneo con su técnica inspirada en el dripping abstracto de Jackson Pollock. Su enfoque combina precisión y espontaneidad, creando obras donde el control y el caos conviven en un equilibrio magnético. Ha colaborado con celebridades como Tom Cruise o Carlos Alcaraz.

"Como artista, he alcanzado un punto en el que soy reconocido por mis shows en vivo y las pinturas creadas con mi técnica. Sin embargo, creo que esta colaboración con Hawkers lleva el arte a un público más amplio, haciéndolo más accesible para todos. Lo que más me emociona es cómo se acerca a la gente joven y fomenta una comunidad, ofreciendo productos exclusivos y limitados que nacen de esta colaboración única", comenta el artista.

La colección "The Unexpected Heist"

La colección "The Unexpected Heist" se trata del modelo de gafas "Point", elegidas por MrDrip como su nuevo medio de expresión, inspiradas en los 60´s pero con una vibra fresh, diseño all black y detalles icónicos. También presenta "La Clandestina", una gorra exclusiva que, más que una prenda, es una declaración: "Es mejor pedir perdón que pedir permiso". Disponible en negro y greige, con la filosofía de su lema Life is one shot que lo resume todo: no perder el tiempo con lo mediocre, sino arriesgarse, crear y destacar.

El artista se ha infiltrado en las oficinas de Hawkers, transformando el espacio en una galería improvisada donde la moda y el arte chocan de frente. La colección ya está disponible en la tienda online de Hawkers y cuenta con unidades limitadas.

Sobre Hawkers

De origen español y nacida en el entorno digital en 2013, Hawkers ha abanderado desde su creación un cambio de paradigma en el sector bajo un modelo de marketing online rompedor y una propuesta de valor completa para los consumidores.

Actualmente, la compañía opera en más de 80 países a través de su web, tiene más de 70 tiendas en España, Italia y Portugal, y ha incorporado a su oferta la división de óptica Hawkers Eyewear, un proyecto en expansión, y que cuenta ya con 15 ópticas entre España y Portugal.

En 2021 abrió una fábrica de producción propia en la localidad de Elche, la primera y única en España, y cuenta con colaboradores de renombre de índole internacional: la actriz e influencer española Paula Echevarría, la superestrella del trap latino Anuel AA o el piloto de F1 Pierre Gasly, cuyas colecciones han batido récords de ventas.