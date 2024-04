El hotel Six Senses Ibiza empieza la temporada con experiencias que conectan mente, cuerpo y espíritu

Ya ha llegado el buen tiempo y los días soleados, por lo que muchos de nosotros ya estamos pensando en nuestras próximas vacaciones. Y es que Six Senses Ibiza tiene la solución más rápida y eficaz, puesto que ha sido reconocido como uno de los 50 mejores hoteles del mundo. Da la bienvenida a los huéspedes a la impresionante Bahía de Cala Xarraca, siguiendo una línea líder en experiencias de bienestar, culinarias y sostenibilidad para nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu. Desde el 4 de abril hasta el 31 de octubre tendremos la suerte de descubrir los aspectos más destacados del 2024 que incluyen diversas disciplinas. Desde las sesiones de mindfulness dirigidas por Sanctum hasta un viaje de bienestar holístico a través de retiros, así como disfrutar de Alma Festival en el que visionarios internacionales convergen para guiar a los invitados en un camino colectivo de autodescubrimiento. Asimismo, Beach Caves es el anfitrión de una serie de actuaciones de música semanales en directo al atardecer On The Rocks. Y para los huéspedes amantes del buen comer, tendrán el placer de degustar sabores del mediterráneo durante la experiencia anual Chef's Table, dirigida por el Chef Eyal Shani. Uno de los momentos más relevantes en la programación de Six Senses Ibiza tendrá lugar entre el 6 y 12 de mayo, donde el Doctor Mark Hyman dará la bienvenida al retiro experimental, educativo e inmersivo Young Forever Longevity con el objetivo de activar interruptores innatos de longevidad y sistemas de curación con comida y ejercicio. No obstante, a lo largo del año tendremos más oportunidades para sumarnos a otros retiros dirigidos por expertos.

En cuanto a la experiencia del aclamado Chef Eyal Shani, el experto presentará un menú de cocina moderna de fusión mediterránea con productos locales. Todos ellos se traducen en platos vegetarianos frescos e hiperestacionales, marisco recién capturado y carne española de primera calidad. Uno de los puntos más importantes de esta carta gastronómica es que los productos orgánicos son de la granja de Six Senses Ibiza. Respeto a Alma Festival, vuelve en su tercera edición en octubre. Estamos hablando de un viaje en medio de la naturaleza, con sesiones de bienestar, charlas inspiradoras, cenas comunitarias y actuaciones musicales durante cuatro días. En definitiva, el Six Seneses Ibiza es el destino perfecto para conectarse consigo mismo y descubrirse a través de experiencias inolvidables que prometen hacer un cambio en nosotros mismos. Gestiona 23 hoteles y restos en 18 países y tiene un proyecto de desarrollo con otras 43 propiedades. Es uno de los hoteles de España que mantiene un compromiso con la comunidad, la sostenibilidad, la hospitalidad emocional, el bienestar y las experiencias artesanales. Indiscutiblemente, su principal objetivo es despertar los sentidos de las personas para que sientan el propósito de sus viajes y, en última instancia, vuelvan a conectar consigo mismos, con los demás y con el mundo que les rodea.

Experiencia en el hotel Six Senses Ibiza. Cedida por la empresa

Indiscutiblemente, el Six Senses Ibiza es uno de los hoteles perfectos para encontrarse a sí mismo y desconectar del estrés. Apúntate las fechas para que puedas encontrar unos días para sumarte a estas experiencias.