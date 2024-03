El Four Seasons Hotel Madrid incorpora en su spa a iS CLINICAL con un nuevo tratamiento facial muy efectivo

El Hotel Four Seasons Madrid está de celebración y es que, dentro de su centro wellness, han incorporado por primera vez iS CLINICAL, una firma cosmecéutica de origen botánico y con ingredientes farmacéuticos a fin de crear un tratamiento exclusivo a nivel mundial con el que conseguirás vivir una experiencia inolvidable que aúna el lujo y el bienestar. Tal y como afirma Virginia Cogliati, Directora wellness y spa en Four Seasons Hotel Madrid, “hemos seleccionado esta marca por varias razones: son mundialmente conocidos, sus faciales son efectivos y los resultados son visibles desde el primer tratamiento. Prueba de ello es su tratamiento icónico Red Carpet que ofrecemos y que recibe ese nombre porque las celebrities lo eligen antes de sus eventos de alfombra roja como los Oscar o los Globos de Oro”. El tratamiento de belleza en cuestión, denominado Four Seasons Experience Ritual, ha sido creado en exclusiva para el hotel y tiene como fin recuperar el brillo natural de la piel y para ello es necesario llevar a cabo un proceso de limpieza en profundidad de la piel, hidratación y revitalización. Aura Serras, directora de iS CLINICAL España, vuelve a decirnos con sus palabras que “formulado con enzimas naturales y extractos botánicos, Four Seasons Experience Ritual limpia profundamente, refina los poros y promueve la renovación celular dejando la piel con un brillo radiante”.

Este tratamiento está compuesto por varios pasos, en los que el primero es una triple limpieza de rostro. ¿Por qué se hace una triple limpieza? "Es clave para que los principios activos de los productos utilizados durante el tratamiento penetren correctamente en la piel". Seguidamente, un proceso de exfoliación suave con Foaming Enzyme Masque System. Una vez realizado estos dos pasos y la piel quede limpia y seca, es el momento de aplicar una fina capa de Hydra Intensive Cooling Masque en todo el rostro: contorno de ojos, cuello y escote para revitalizar, refrescar y proporcionar una hidratación relajante. Además, este tratamiento incluye Déesse Pro LED Mask Therapy, un tratamiento de belleza que, junto con los productos iS CLINICAL y la estimulación de la producción de colágeno y elastina de Déesse Pro, se conseguirá unos resultados espectaculares.

Tratamiento Four Seasons Experience Ritual Hotel Four Seasons

El precio de este tratamiento es de 290 euros y son un total de 90 minutos en los que tu piel volverá a su hidratación, jugosidad y luminosidad que buscas cuando esta ha perdido su brillo natural. “Cuando me hago un tratamiento facial, no sólo me fijo en los resultados finales sino también en cómo me siento durante el mismo. Con iS CLINICAL sentí los efectos de cada producto que me aplicaron, vi los efectos inmediatos en mi piel y supe que esta iba a ser una gran colaboración. Después del tratamiento mi piel estaba más luminosa y las líneas finas y arrugas se redujeron” concluye Virginia Cogliati, Directora wellness y spa en Four Seasons Hotel Madrid.