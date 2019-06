¡Un look que la hizo brillar! Siguiendo el protocolo, que marcaba traje corto y tocado para las damas, doña Letizia estrenó un vestido de la firma sevillana Cherubina y también un tocado de diadema negra con adorno lateral con una peonía de plumas con un velo de rejilla valorado en 240 euros y el vestido en 800 euros. No es la primera vez que la reina apuesta por esta firma sevillana Cherubina, a la que recurrió por primera vez el pasado 1 de junio durante el Día de las Fuerzas Armadas con un diseño rojo que recibió numerosos halagos. Completó el look con salones negros de Prada y cartera de mano rígida de pitón, el modelo Clemmie de Jimmy Choo.