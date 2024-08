Ni cremas, ni perfumes, lo mejor para ligar es pasear por Mercadona: "Llevan el carro vacío, no están ni disimulando"

Normalmente, nos acercamos a la cadena de supermercados española para comprar la nueva crema de Deliplus que se ha hecho viral o para probar ese perfume de Mercadona del que tanto hemos oído hablar, pero, hay otros motivos por los que la gente se acerca a Mercadona y no cuesta ni un euro: para ligar. Sí, has leído bien, ya no se trata de lucir las mejores galas en la discoteca de moda de la ciudad, sino de ponerse unos vaqueros y mirar la mejor hora para bajar a comprar café. ¿Habrá que pedirle a Mercadona que junto a la sección de comida para llevar añadan una barra con cubatas? ¡Tinder, tiembla!

Imagina que estamos protagonizando una escena de película de domingo por la tarde. Vas despistada mirando los productos en el pasillo de la comida sana (también se puede hacer en la sección de helados de chocolate, pero no es tan glamuroso), y de repente, te chocas con alguien, se os cae todo al suelo y, mientras ambos recogéis las cosas, os miráis y, en cuestión de segundos, os enamoráis. "¿Dónde has estado toda mi vida?", le preguntas. Él te responde: "Dando cien vueltas al mismo pasillo hasta encontrarte". Y fueron felices y comieron perdices. Bueno, perdices no, porque estáis en el pasillo de la comida sana. Pero ese sería el argumento central si Goyo Jiménez contara vuestra historia. En la realidad, cuando estás recogiendo las cosas tiradas en el suelo, te das cuenta de que es tu vecino del tercero, con mala leche, que te triplica la edad y te mira mal.

La mejor hora para ligar en Mercadona

Ahora, bromas aparte, hablamos de una tendencia que se puede ver en redes sociales los últimos días. Pero es algo que viene de lejos, incluso de antes de que se usara Linkedin para ligar, volviendo a la original pregunta "¿y tú a qué te dedicas?". ¿Y cuál es? Pues buscando en Google. Así lo ha hecho la actriz Vivy Lin, que ha publicado el resultado del experimento en sus redes sociales. "Son las 7:05, he buscado en Google 'mejor hora ligar Mercadona'", dice Vivy en el vídeo. Entre broma y broma la verdad asoma y, tras la publicación de la actriz, este movimiento se ha hecho viral de forma imparable. Incluso el creador de contenido de humor, Pablo de la Cruz, ha hablado sobre el lenguaje secreto de este fenómeno, que incluye diferentes productos en el carro de la compra, según las intenciones de cada uno. La verdad, el que se aburre es porque quiere, y risas no te van a faltar.

¡Se acabó eso de poner 'busco algo serio' en la bio de Tinder!