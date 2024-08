El perfume viral de Mercadona que imita al famoso Mademoiselle de Coco Channel por solo 9 euros

Uno de los perfumes de la cadena de supermercados valenciana está causando sensación en redes sociales, especialmente en TikTok, donde no ha tardado en viralizarse. Con un aroma que rivaliza a una de las fragancias de lujo más demandadas y un precio asequible de tan solo 9 euros, este producto se ha convertido en la nueva obsesión de las usuarias de la plataforma.

' Elección' está inspirado en el perfume favorito de muchas mujeres pero con la particularidad de ser lowcost, es decir, de tener un precio accesible para todos los bolsillos.

Perfume 'Elección' Mercadona

Entre sus notas destaca el melocotón, la pera y la frambuesa, complementadas por un delicado toque de bergamota de Sicilia, clementina y pomelo rosa. También incorpora matices de vainilla de Madagascar, almizcles blancos, pimienta rosa, peonías, violetas y musgo de roble. El frasco, de 100 ml, está disponible en Mercadona a un precio de 9 euros, en lugar de los 138,95 euros que cuesta el original.

Perfume original VS imitación de Mercadona La Razón

El otro perfume que imita a la fragancia de la Reina Letizia

Otro perfume que ha revolucionado las redes es Soirée My Soul for Her. Inspirado en la fragancia preferida de la reina Letizia, este perfume también se distingue por ser una opción igualmente accesible para todos.

Sus notas de salida incluyen naranjo, violeta y raíz de Florencia, que dan paso a un corazón de vainilla, madera de cedro y ámbar. En el fondo, encontramos musgo, tonka y maderas minerales, que aportan una profundidad y elegancia inigualables.

¿En qué perfume de lujo está inspirado?

Soirée My Soul for Her se inspira en el lujoso Eau de Soir de la prestigiosa marca francesa Sisley, la fragancia favorita de la reina Letizia. Eau de Soir, con un precio de 244,50 euros, ha sido un clásico entre las preferencias de la realeza española.

Además, Mercadona ofrece una versión masculina de este perfume viral. Esta variante presenta notas de salida de grosella roja, un corazón de aceite de geranio de Madagascar y un fondo de madera de cedro. La fragancia para hombre mantiene la misma propuesta económica, con un precio de 14 euros, al igual que la versión femenina.

