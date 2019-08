Está claro que el vestido de lentejuelas que la influencer Mery Turiel llevó la semana pasada era digno de hacernos soñar . Pero el hecho de que fuera tan llamativo lo hace menos 'ponible' porque si repetimos, todo el mundo recordará la última vez que nos lo pusimos. Si queremos hacernos con un diseño versátil que nos saque de cualquier apuro, nos favorezca, estilice nuestra figura pero del que podamos echar mano en más de una ocasión, no debemos pensárnoslo dos veces: ese diseño es el LBD (o little black dress por sus siglas en inglés). Los vestidos cortos negros son la prenda más socorrida de nuestro armario y eso, Mery Turiel también lo sabe bien. ¡Atenta!

Mery Turiel cuenta en su vestidor con prendas especiales dotadas mucha personalidad (como aquella camiseta de Pull & Bear ). En cambio, la influencer no duda en hacerse asimismo con otras menos llamativas que nos ahorran más de un quebradero de cabeza y nos sacan del frustrante 'qué me pongo'. Una de esas prendas era, de hecho, la sudadera con efecto tie dye que nos mostraba hace unos días , pero también el vestido corto negro que ha subido a Instagram y que, por cierto, sabemos de dónde es.

El vestido que Mery Turiel ha llevado recientemente es de Zara . Así se lo ha confirmado ella misma en un comentario en respuesta a una de sus seguidoras. Se trata de un vestido de punto con cuello redondo y manga sisa . Se llama "vestido mini cut out " y tiene un precio en la web de la marca de solo 25,90 euros.

En palabras de la influencer, es el "típico vestido que igual te soluciona una cena, una cita o la nochevieja del 2025". Lo cierto es que no le falta razón y, sin duda, por ese precio, merece un hueco en nuestro ropero. Porque, además, es de los pocos vestidos de fiesta que no presenta problemas respecto al sujetador que escojamos. Basta con prescindir de un tirante o escoger un sujetador que no los lleve.