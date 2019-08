Mery Turiel tiene la camiseta de Pull&Bear perfecta para este lunes

Si ya lo dicen, una imagen vale más que mil palabras. Y al ver la camiseta de Mery Turiel en sus stories de Instagram nos hemos sentido más que identificadas. Los lunes siempre cuestan y este más aún, ya sea porque vuelves de vacaciones, porque está lloviendo en tu ciudad o porque ha sido un finde duro. Como diría Mecano, "hoy no me puedo levantar". Pero con esta camiseta de Blancanieves "Monday Morning" ("Lunes por la mañana") de Pull&Bear todo será más llevadero.

Y si eres más de Campanilla, esta camiseta será la tuya con un mensaje como una canción de la mismísima Beyoncé, "I woke up like this" ("Me desperté así")