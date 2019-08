Vas a soñar con este vestido de lentejuelas de Mery Turiel

¿El vestido perfecto para esta noche de verano? ¡Lo tiene Mery Turiel! Y es que para variar la influencer (o amiga virtual para muchas de sus seguidoras) no nos para de crear necesidades, menos mal que es buena, y gracias al #Turikarma siempre nos dice de donde es cada prenda. Y este vestidazo cruzado no podía ser de otro sitio que de ASOS. ¡'Crush' del día señores!

Yo ya me estoy imaginando siendo la reina de la fiesta con este vestido. ¿Lo malo? Que al ser de ASOS no me puede llegar hoy. ¿Mery, nos lo prestas? Y es que cada día nos gusta más el estilazo de 'Turi', cómo dirían en Paquita Salas: "¿influencer? ¡Influencer! ¿Gurú? ¡Gurú!"