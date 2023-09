10 tendencias de streetstyle que nos ha dejado la NYFW

Como cada temporada, nos encontramos inmersas en las semanas de la moda de las ciudades más importantes. Paris, Milán, Madrid, Copenhague.... las firmas más prestigiosas presentan sus novedades en las capitales fashion más importantes del planeta y, a pesar de que estos días nosotras no podíamos pensar en otra cosa que no fuera la MBFWM(Mercedes Benz Fashion Week Madrid), tampoco debemos olvidarnos de la New York Fashion Week, la semana de la moda por excelencia donde cada año nos enamoramos de las mejores tendencias de streetstyle. Prendas extragrandes, botas infinitas, complementos súper pijos... hemos hecho un repaso de algunos de los mejores looks que nos ha dejado la Semana de la Moda de Nueva Yorkpara que puedas copiar sus prendas estrellas y convertirte en la reina del streetstyle de tu cuidad las próximas temporadas. ¡Descúbrelas!

1.Las blazers oversize, una de las prendas que ya te adelantábamos hace una semana y que se convertirán en un must en otoño

NYFW @kadirolmezkaya_

2. El lila, será uno de los grandes protagonistas del otoño, al igual que el rojo. Lo veremos tanto en prendas como en calzado y complementos.

NYFW @camilacoelho

3. Los colores nude y camel, en todas sus gamas. Estos colores neutros son ideales para crear todo tipo de looks sofisticados, que respiren lujo silencioso

NYFW @camilacoelho

4. Las chaquetas deportivas se convertirán en otra de las tendencias con las que podremos crear los estilismos más cañeros

NYFW @threadsgen

5. Las botas súper altas, combinarán con bermudas y mini faldas, creando un efecto de piernas infinitas

NYFW @minimalmajor

6. Las camisas de rayas, con cierta tendencia oversize, serán otras de las protagonistas indiscutibles del otoño

NYFW @sofiarichie_update

7. Los vestidos vaqueros. Aterrizaron en primavera y remontarán el vuelo en otoño, hacia el camino de las prendas imprescindibles de la temporada

NYFW @signedblake

8. Las bailarinas, perfectas para aportar un toque dulce a cualquier look

NYFW anna_laplaca

9. Los maxicomplementos en el pelo, perfectos para conseguir un toque pijo

NYFW @jordannamaia

10.Los topitos, una tendencia que pudimos ver en desfile de Carolina Herrera en Nueva York y también en la MBFWM, de la mano de la pasarela We Love Flamenco.

Tendencias streetstyle NYFW @martalozano

Estas son algunas de las tendencias del streetstyle de Nueva York con las que triunfaremos la próxima temporada.