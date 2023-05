Alba Díaz tiene el pantalón perfecto para convertirte en la reina del streetstyle, pero date prisa porque está súper rebajado

Alba Díaz nos ha enamorado con el último look que ha publicado en su perfil de Instagram y con el que ha dado comienzo a esta semana tras su "finde vitamina" en Ávila, junto a sus amigas Anna Ferrer Padilla, Loreto Sesma (la prometida de Guillermo Bárcenas, vocalista de Taburete), Anita Matamoros, Ana de Miguel y Patricia García de Paredes. Fiel a su estilo desenfadado y cada vez más cool, la hija del Cordobés se ha vuelto a convertir en toda una it girl gracias a su pantalón de Jaded London, una marca londinense con una estética muy de los 2000 (al más puro estilo de las icónicas muñecas Bratz). En esta ocasión, la influencer ha optado por un modelo de algodón vaquero en color verde oscuro y azul verdoso con efecto tie dye, simulando un reflejo marino. Se trata del diseño Green and Blue printed slouchy fit jeans, una opción súper original, ideal para completar los looks más desenfados de esta temporada. Además, se encuentran rebajados 54€ respecto a su precio original.

Alba Díaz nos ha vuelto a dar otra lección de estilismo al combinar estos originales jeans con una camiseta básica de tirantes negra y una mini chaqueta con aspecto de cuero y del mismo color. En cuanto al calzado, la hija de Vicky Martín Berrocal ha optado por las icónicas Nike Air Jordan, con la que ya la hemos visto en otras ocasiones y por las que suele decantarse para sus paseos por Madrid. Se trata del modelo Air Jordan Women´s 1 Low Elevate Lucky Green, diseñadas con cuero y base de cuña. Unas sneackers cómodas, diferentes y perfectas para combinar con un vestido desenfadado o unos jeans y convertirte en la reina del streetseyle.

Green and Blue printed slouchy fit jeans, de Jaded London (37€)

Air Jordan Women´s 1 Low Elevate Lucky Green, de Footdisctrict (150€)

Y es que nos declaramos absolutas fanáticas de este pantalón con el que triunfar en nuestros planes más casual (y de las míticas zapatillas de Nike y las camisetas básicas, por supuesto).