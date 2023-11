10 vestidos cortos de Mango y Zara que van a ser el uniforme de noviembre con botas altas

Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas como Zara y Mango, nos damos cuenta de todas las tendencias que están convirtiéndose en un imprescindible en nuestro armario de cara a esta temporada de otoño e invierno. Tendencias como las chaquetas de cuero, las gabardinas, las mini faldas y, como era de esperar, las bailarinas tipo Mary Jane. En este sentido, este look que llevó hace unos días Laura Escanes de chaqueta de cuero y bolso metalizado es un ejemplo de todo lo que se lleva, siendo la tendencia 'punkcore' la que está arrasando entre los jóvenes de nuestro país. Sin embargo, siempre habrá prendas de otras temporadas que podemos usar de nuevo, y es que no podemos olvidar que las tendencias van y vienen, por lo que es importante que mantengamos nuestro estilo propio y añadamos aquellas prendas en tendencia que nos gusten y vayan acorde a nuestra personalidad. ¿Qué prendas de otras temporadas siguen siendo un imprescindible? Los vestidos cortos podría considerarse la estrella de todos nuestros looks, así como los jerséis de lana y los abrigos de paño. No podemos olvidar los chalecos, con los que podremos crear un sinfín de looks a partir de ellos, ya sean con pantalones o vestidos cortos.

Esta temporada se llevan mucho la combinación de vestidos cortos con chaleco y botas cowboy. Este look de Rocío Osorno de vestido corto, chaleco y botas cowboy es el claro ejemplo de lo que se llevará este otoño e invierno, y es que las botas cowboy son, junto con las bailarinas, el calzado imprescindible para todo tipo de ocasiones. En tiendas como Zara y Mango podremos encontrar vestidos en todo tipo de estampados, cortes y tejidos, desde el clásico vestido de punto de lana a modo de jersey que podremos llevar con unas medias y nuestras botas cowboy favoritas como los vestidos fluidos con volantes y a todo color, los cuales también podríamos llevar con medias, botas cowboy y un jersey de lana para combatir el frío de este invierno. Sea como sea y, pese a que tengamos claro que para los looks de oficina lo ideal sea los conjuntos de pantalón de pinza y chaqueta, los vestidos cortos también pueden ser una opción perfecta y que, dependiendo de su diseño y su estampado, podríamos crear looks muy elegantes y aptos para ir al trabajo. Sin más, te enseñamos 10 vestidos cortos de Mango y Zara que puedes encontrar actualmente en tiendas.

Vestido corto estampado hilo metalizado, de Zara (39,95€)

Vestido corto estampado hilo metalizado Zara

Vestido Knt Dress 11, de Zara (99,95€)

Vestido Knt 11 Zara

Vestido mini volantes, de Zara (35,95€)

Vestido mini volantes Zara

Vestido corto entredoses, de Zara ( 29,95€)

Vestido corto entredoses Zara

Vestido corto estampado, de Zara (29,95€)

Vestido corto estampado Zara

Vestido fluido estampado floral, de Mango (35,99 €)

Vestido fluido estampado floral Mango

Vestido punto cuello alto, de Mango (29,99 €)

Vestido punto cuello alto Mango

Vestido tweed jaspeado, de Mango (35,99 €)

Vestido tweed jaspeado Mango

Vestido gasa estampado, de Mango (39,99 €)

Vestido gasa estampado Mango

Estos son algunos de los vestidos que podemos encontrar en Mango y Zara para usar con botas cowboy y abrigo de paño.