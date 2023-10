Esta temporada las chaquetas serán de cuero o no serán y estas son las que puedes encontrar ya en tiendas

Casi a mediados de octubre, y, pese a que todavía las temperaturas sean altas, es momento de ir pensando en las chaquetas, bombers y demás prendas de abrigo que podemos ir comprando de cara a los próximos meses porque, seguramente, se agoten en las semanas que vienen. Si bien seguramente ya tengamos en nuestro poder las bailarinas joya más icónicas que podemos encontrar en tiendas y que podemos combinar con prendas propias del estilo 'preppy', como una mini falda -la prenda clave cada temporada-, así como un chaleco o una camisa romántica y un bolso pequeño con el que darle el toque final al look, hay algunas prendas que ya podemos ver en Zara, Mango o Massimo Dutti que sabemos que serán la estrella de nuestros outfits para el día a día. ¿Cuáles son esas prendas que no dejaremos de usar los próximos meses? Hablamos de, por ejemplo, las chaquetas largas, una opción perfecta de cara al entretiempo, como pueden ser las gabardinas, los abrigos tipo 'Barbour' o las chaquetas destinadas para los días de lluvia intensa. Sin embargo, y, pese a que pensemos que, al llevar bailarinas tipo Mary Jane, el estilo que se llevará este otoño e invierno será muy 'lady' y 'preppy' (también gracias a los shorts tipo bragas), también llevaremos otras prendas de un estilo completamente opuesto, creando así una combinación diferente y muy original que no pasará desapercibida y que, como era de esperar, las amantes de la moda se harán con todas aquellas que sigan este estilo tan rompedor. En este sentido, las chaquetas de cuero serán un imprescindible en nuestro armario, y es que este tipo de tejido tan rockero rompe con todo y hace que la prenda que llevemos se convierta en la estrella del look.

¿Cómo combinar este tipo de chaquetas de cuero? Depende mucho de tu estilo pues, si en tu día a día prefieres usar prendas sencillas, clásicas y elegantes, opta por unos pantalones de pinza, unas Mary Jane, un jersey o camisa romántica y, como toque final, súmale una chaqueta de cuero en negro larga tipo gabardina. Sin embargo, si tu trabajo no requiere un 'dress code' específico y prefieres ir cómoda en tu día a día, opta por unos jeans, unas botas altas como estas botas de María Fernández-Rubíes y un jersey fino, apostando por una chaqueta de cuero con el efecto del tejido de borreguito, el cual le dará un toque muy desenfadado y original al look. Sin más, te enseñamos todas las chaquetas de cuero que puedes encontrar actualmente en tiendas y con las que crearás outfits muy en tendencia este otoño.

Chaqueta aviador efecto piel, de Pull & Bear (45,99 €)

Chaqueta aviador efecto piel Pull & Bear

Blazer efecto piel bolsillos, de Pull & Bear (35,99 €)

Blazer efecto piel bolsillos Pull & Bear

Chaqueta biker piel napa, de Massimo Dutti (199,00 €)

Chaqueta biker piel Massimo Dutti

Chaqueta trench napa cinturón, de Massimo Dutti (399,00 €)

Chaqueta trench napa Massimo Dutti

Cazadora bomber efecto piel, de Zara (49,95€)

Cazadora bomber piel Zara

Cazadora biker doble faz ZW Collection (79,95€)

Cazadora biker doble faz Zara

Cazadora bomber metalizada efecto piel (39,95€)

Cazadora bomber metalizada Zara

Estas son algunas de las chaquetas de cuero que puedes encontrar actualmente en tus tiendas favoritas, así que hazte con la que quieras para ir en tendencia este otoño.