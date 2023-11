Laura Escanes se suma a la tendencia 'punkcore', la más viral del momento, con chaqueta de cuero y bolso plateado

Laura Escanes ha vuelto a conquistar con uno de sus looks que ha mostrado a través de sus stories de instagram, y es que la influencer ha mostrado, a través de un selfie en un ascensor, las prendas más icónicas y en tendencia del momento. Ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, casual y cómodo, se ha sumado a la tendencia más viral del otoño e invierno, la tendencia 'punkcore'. ¿Qué prendas aúnan esta tendencia? No es más que el conjunto de prendas muy rockeras como las chaquetas de cuero, los jeans desgastados, las mini faldas en estampado tartán o las botas altas de cuero. Este fin de semana son muchas las mujeres que han sacado a relucir este tipo de calzado, desde la influencer 50+ como Pilar de Arce hasta Isabel Díaz Ayuso, unas maxi botas de cuero que no pasaron desapercibidas durante su aparición en LOS40 Music Awards, sin olvidar a la Reina Letizia, quien no ha podido resistir a llevar las botas de cuero y las lució de una forma muy elegante al combinarlas con un vestido de lana grisáceo de la firma española Cortana. En este sentido, Laura Escanes no ha querido pasar por alto esta tendencia tan a la orden del día y para la noche de ayer apostaba por un look muy rockero compuesto por pantalones vaqueros desgastados de tiro bajo, un crop top debajo deuna chaqueta de cuero y, como joya de la corona, un bolso plateado.

La combinación de bolso plateado y prendas en negro es una muy recurrente entre las influencers, y es que María Fernández-Rubíes lucía su bolso plateado junto a un 'total look' negro compuesto por unas bermudas y tank top, la prenda que no hemos dejado de ver este verano. Sin duda, el plateado está en tendencia y en tiendas podemos encontrar un sinfín de prendas y accesorios en esta tonalidad, como por ejemplo los pantalones plateados de Pilar de Arce o las bailarinas tipo Mary Jane que no dejamos de ver entre las amantes de la moda y que podemos combinar con un sinfín de looks, como con el peto rosa de Marta Pombo. Sea como sea, el plateado ha conquistado a Laura Escanes y así nos lo demuestra con este look tan icónico que nos dejó el día de ayer que podríamos llevar tanto para el día a día como para una cena informal con amigas, en el que tanto el bolso como la chaqueta de cuero fueron las absolutas protagonistas.

Laura Escanes con look de Pull & Bear @lauraescanes

Cazadora biker efecto piel desgastada, de Pull & Bear (49,99 €)

Bolso de mano denim metalizado, de Pull & Bear (19,99 €)

Un look muy casual y rockero que ha enamorado a todas sus seguidoras.