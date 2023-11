Marta Pombo tiene el conjunto de mini falda y blusa que podrás llevar con botas cowboy o con Mary Janes este invierno

Marta Pomboha vuelto ya de su luna de miel junto a su marido, unas vacaciones de ensueño en Sri Lanka y Maldivas, donde han disfrutado de unos días de tranquilidad. Ahora, de vuelta, se ha topado con una bajada de las temperaturas que ha hecho que la influencer tenga que sacar del armario todas las prendas de abrigo. Prendas de abrigo propias del invierno y atemporales, como los abrigos de paño, los jerséis de lana, así como los jeans y faldas cortas que acompañamos con unas medias tupidas en negro. Sin embargo, y, como era de esperar, la nueva colección de otoño e invierno ya está en tiendas y hemos detectado todas las tendencias en ropa que prometen ser un imprescindible en nuestro armario. Hablamos de las bailarinas, las prendas en color rojo, las chaquetas de cuero y, como era de esperar, los jerséis joya, ideales para ocasiones especiales. En este sentido, hay un calzado que ya lleva unas temporadas en el armario de toda amante de la moda y que, una temporada más, nos volverá a acompañar. Hablamos de las botas cowboy, el calzado que ha conquistado a todas las influencers del panorama español. Marta Pombo, en el día de hoy, nos conquistaba con un conjunto de falda y camisa de su firmaTipitent que ha combinado con unas botas cowboy negras.

Marta Pombo tiene un estilo muy sencillo, básico y clásico, enamorándonos con cada look que muestra en sus redes sociales, ya que normalmente usa prendas que todas tenemos en nuestro armario y que fácilmente podemos copiar, crear nuestros propios looks a partir de los que ella sube en sus redes sociales. En esta ocasión ha llevado un 'total look' compuesto por una mini falda con mucho vuelo que ha combinado con una blusa de manga larga con detalle de volante a lo largo del cuello. Ella se ha decantado por unas botas cowboy para culminar este look pero también podríamos llevarlo con unas Mary Jane o unas botas de tipo biker. Sin más, se trata de un look todoterreno para el día a día que podríamos usar debajo de un abrigo largo de paño.

Marta Pombo con conjunto tipitent @mpombor

Blusa (63.00€) y falda (58.00€) Freya, de Tipitent

Blusa y camisa Tipitent

Se trata de un conjunto ideal para esta época del año.