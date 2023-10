Necesitas las botas cowboy blancas de Amelia Bono para combinarlas con todos tus vestidos de entretiempo

Con la bajada de las temperaturas y en pleno otoño, somos muchas las amantes de la moda que hemos tenido que decir adiós a las prendas de tirantes, así como las prendas de punto y las sandalias que tanto juego nos han dado y que nos han salvado en más de una ocasión. Ahora bien, damos la bienvenida a las prendas de entretiempo que nos llevan esperando en tiendas unas semanas y que por fin podemos empezar a usar. Prendas como las chaquetas de cuero, aquellas chaquetas largas, los jerséis de lana -un imprescindible de cara al invierno-, los chalecos y las faldas midi satinadas. Debemos añadir un imprescindible que no nos puede faltar temporada tras temporada, y son los vestidos cortos de estampado, sea cual sea, ya que conforman el outfit perfecto de cara al otoño. En cuanto al calzado, las botas cowboy ya se han hecho un hueco en nuestro armario y prometen quedarse otra temporada más con nosotros. De esta manera, conseguiremos un outfit de lo más en tendencia y que hemos visto ya a numerosas influencers, como este look de chaleco, vestido de estampado floral y botas cowboy de Rocío Osorno, el cual no pasó desapercibido en redes y conquistó a todas las amantes de la moda. Amelia Bono, una de las celebrities e influencers más icónicas de nuestro país, se ha sumado a esta tendencia y este puente la hemos visto lucir las botas cowboy blancas más icónicas, llamativas y originales que hay en el mercado. Ella las ha combinado con un vestido, aunque podremos crear un sinfín de looks a partir de este calzado.

¿Cómo combinar estas botas cowboy blancas? De primeras puede parecer algo difícil, ya que estamos acostumbradas a verlas en colores oscuros, como negras o marrones, pero nunca está de más arriesgar y apostar por un calzado más original y diferente. En este sentido, podemos llevarlas con un vestido corto azul marino y estampado floral, tal y como ha hecho Amelia Bono, o podemos combinarlas con un pantalón vaquero y una blazer, en caso de que queramos un look mucho más elegante y sofisticado. Amelia Bono es una gran amante de este tipo de calzado y son muchas las veces que las ha usado en el último mes, sobre todo con faldas y vestidos cortitos, ya que le aporta ese toque en tendencia que siempre busca en sus looks. Sin más, te enseñamos las botas cowboy blancas que Amelia Bono no dejará usar este otoño y que tú también puedes llevar con los vestidos de entretiempo que tengas en tu armario.

Botas tacón cowboy, de Stradivarius (55,99 €)

Botas tacón cowboy Stradivarius

Se trata de un look perfecto de entretiempo.