6 marcas ‘Made in Spain’ que necesitas conocer para vestir de forma original y diferente esta primavera

Con la llegada de la nueva colección de primavera y verano, nuestras tiendas favoritas ‘low cost’ han lanzado ya sus propuestas de moda y calzado para esta temporada, entre las que podemos destacar aquellas prendas que ya se han convertido en virales, como por ejemplo los conjuntos de chaleco y pantalón, como este conjunto de pantalón de pinza y chaleco en gris de Alba Díaz, el cual puedes usar para todo tipo de ocasiones, ya sea con unas sandalias planas para el día a día o con sandalias de tacón y alpargatas -el calzado más icónico cada primavera y verano-, o los vestidos de crochet, como este vestido de crochet en tonos pasteles de Sara Carbonero de la firma ‘Slow love’, que llegará pronto a tiendas. Sin embargo, y pese a que existan muchas tiendas ‘low cost’ en nuestro país y recurramos a ellas en la mayoría de las ocasiones, son muchas las firmas ‘Made in Spain’ que están emprendiendo, apostando por una moda más sostenible con el medio ambiente y creada en nuestro país.

Hay firmas ‘Made in Spain’ especializadas en trajes y vestidos de invitada, como por ejemplo la firma del diseñador Redondo Brand, quizá el favorito de muchas de nuestras influencers favoritas como María Pombo y María Fernández-Rubíes o este vestido de invitada de Laura Escanes en tono lila del diseñado Avellaneda. Sin embargo y pese a que sean muchas las firmas de looks de invitada que existen en el mercado diseñados y confeccionados en España, hay muchas otras marcas que han creado sus propuestas de moda más street style para el día a día cuyas prendas están diseñadas a partir de unos patrones y estampados originales, elegantes y diferentes, ya que no lo verás en todas partes. Hay marcas ‘Made in Spain’ especializadas en calzado, accesorios como bolsos o joyas, y es que no solo debemos de apostar por estas firmas para ocasiones especiales como bodas o eventos, si no que podemos crear nuestro propio armario cápsula con prendas de calidad, elegantes y atemporales apoyando así a la moda española. Por ello, te enseñamos un total de 6 marcas ‘Made in Spain’ con las que lucir diferente y original esta primavera, así que echa un vistazo a sus webs y hazte con aquellas prendas que van más acorde a tu estilo de vestir y tus gustos.

La veste

Andion

Malababa

Les Rousses

Alava Brand

Pitusas

Estas son 6 marcas 'Made in Spain' con las que puedes crear un look de lo más diferente, original y elegante esta primavera y verano.