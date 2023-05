Las alpargatas de marca española más bonitas, elegantes y cómodas que no te vas a quitar con jeans o vestido

Sin duda, cuando llega el buen tiempo, todas las amantes de la moda sacamos a relucir las prendas más favorecedoras y vaporosas de nuestro armario, como por ejemplo los vestidos de estilo 'boho', pues en todas las tiendas están disponibles vestidos de este estilo tanto largos como mini vestidos. Si bien el tejido por excelencia del verano son las prendas de lino, como por ejemplo el traje de chaqueta y pantalón de lino blanco de Sassa de Osma, o las bermudas más icónicas y elegantes que puedes usar tanto para el día a día en la oficina como para un evento más de noche, usando, por ejemplo, unas sandalias de tacón medio y un bolso mini junto con joyas maxi a todo color, pues es una de las tendencias en accesorios que prometen convertirse en virales esta temporada. Pese a que cada temporada surgen tendencias en cuanto a calzado se refiere, como por ejemplo los mules o botas cowboy, que tan virales se han hecho los últimos inviernos, hay un calzado atemporal que se mantiene siempre presente en nuestro armario, y es que son elegantes, sofisticadas y muy cómodas, capaces de elevar cualquier look que podamos llevar, tanto de día como para la noche, pues en tiendas podemos encontrarlas en todo tipo de tonos y estilos. Hablamos pues, de las alpargatas tanto planas como de tacón, el calzado que han llevado nuestras madres y que seguirán siendo el calzado por excelencia año tras año y que llevaremos, una vez más, en nuestra maleta de viaje este verano.

Son muchas las alpargatas que existen en el mercado que puedes encontrar en tiendas tanto 'low cost' como en firmas 'Made in Spain', y es que al tratarse de un calzado tan básico y atemporal, nuestras influencers y celebrities favoritas cada año sacan a relucir sus alpargatas favoritas, como por ejemplo estas alpargatas negras de cuña alta de Amelia Bono de la firma 'Made in Spain' Popa, que combinó con un 'total black' de pantalones, top, blazer y, como toque final, un maxi collar dorado que le da ese chute de color y sofisticación. Por ello, te enseñamos las alpargatas de firmas 'Made in Spain' más bonitas y elegantes tanto planas como de tacón que puedes encontrar ya en tiendas y que puedes combinar con cualquier prenda, desde una falda midi hasta unos jeans, pasando por un vestido maxi.

Sabine negro, de Mint & Rose (99€)

alpargatas negras planas Mint & Rose



Alpargatas goyas velvet oro, de Pitusas (110,00 €)

Alpargatas goyas velvet oro Pitusas

Alpargata con tiras cruzadas en color Rosa, de Toni Pons (65,00€)

Alpargatas tiras cruzadas Toni Pons

Espadrilles de plataforma en piel negra Laura, de Bryan Stepwise ( 39,95€)

Espadrilles plataforma en piel Bryan Stepwise

Alpargatas beige, de Castañer (120 €)

Alpargatas beige Castañer

Alpargatas verdes de piel, de Alohas (161,50€)

Alpargatas verdes de piel Alohas

Alpargatas velvet margarita, de Pitusas (62,00 €)

Alpargatas velvet margarita Pitusas

