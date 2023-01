Carmen Lomana elige un abrigo de pelo ‘made in Spain’ para soportar el frío del invierno 2023 en su vuelta al trabajo

Ya acabaron las fiestas y la vuelta al trabajo está muy presente y Carmen Lomana, lo sabe. Desde que acabase el año y viésemos como todas las celebrities recibían al 2023 con mejores galas, decidimos hacer los primeros fichajes del año (y las tendencias) antes de que empiecen las rebajas de invierno 2023 de forma oficial. Además, antes de que acabes el año, vimos como Carmen Lomana pasaba las navidades en República Dominicana y que su caftán favorito, fue el cómplice perfecto. Mientras que en España, Cristina Pedroche nos sorprendía con su vestido (y gran mensaje) en las campanadas y Risto Mejide sembraba la polémica con comentarios desafortunados a los que Ana Obregón dio respuesta.

Sin duda, un comienzo de año de lo más movido y al que ya se ha puesto al día Carmen Lomana, ya que hemos podido verla de vuelta en ‘Espejo público’ para hablar de la actualidad más plena y hasta de la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas-Llosa. Pero, sin ninguna duda, lo más importante de su aparición pública fue el look que eligió, que no pasó desapercibido. Un look compuesto por dos piezas, una para soportar el frío de Madrid con sello nacional y otra, firmada por una diseñadora internacional que nos tiene encantados con cada uno de sus diseños. Carmen Lomana no pudo tener mejor elección.

Cuando bajan las temperaturas en Madrid, Carmen Lomana sabe que debe elegir piezas de abrigo ideales para visitar cualquier lugar y, en esta ocasión, consiguió combinar el abrigo de pelo amarillo del diseñador español Miguel Marinero, que está rebajado al 40% en su web, con un vestido negro sencillo, por la rodilla y mangas cortas de la colección de Victoria Beckham. Un look perfecto para volver a la oficina o, como en este caso, a los platós de televisión.

Abrigo oversize, de Miguel Marinero (960€)

Abrigo oversize FOTO: Miguel marinero

Si hay alguien en España que derrocha estilo, es Carmen Lomana, una mujer capaz de volver al trabajo con una dosis de elegancia digna de su buen gusto por la moda.