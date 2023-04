El espectacular look de Alba Díaz con el traje de lino con chaleco de Mango: la prenda viral todoterreno favorita de las influencers para ir arregladas y a la última

Los trajes están dando mucho de qué hablar en esta primavera 2023. Si aún no lo crees y todavía estás empeñada en que tus mejores looks para esta nueva estación estén centrados en los vestidos más favorecedores y en tendencia, déjanos decirte que hay muchas opciones brillantes más allá de estas prendas versátiles y cómodas a no poder más, como por ejemplo los trajes. Podríamos decir, sin duda, que se trata de una de las piezas estrella de esta estación. Prueba de ello es que las mujeres más elegantes de nuestro país, que se han convertido en iconos de moda nacionales, no han parado de lucir modelos diferentes: desde Isabel Díaz Ayuso, que deslumbró con un traje lila que ya es el look ganador que quieren lucir todas las mujeres más pijas de Madrid, hasta Victoria Federica, que no lleva sandalias planas con su traje de chaleco, sino las zapatillas más bastas para una tarde de toros en Sevilla, una ciudad que en estos días está viviendo su amada Feria de Abril. Sin olvidarnos, claro está, de Violeta Mangriñán. Pues bien, cuando pensábamos que la popularidad de estas combinaciones infalibles esta primavera no podía ser mayor, Alba Díaz nos enamoraba con un espectacular look integrado por el traje de lino con chaleco de Mango más bonito de la temporada. Una pieza viral y todoterreno que ya es la favorita de las influencers para ir arregladas y a la última.

Alba Díaz, hija de 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, que es una de las socialité que más nos enamora en Instagram con sus looks en tendencia, ha decidido completar su espectacular look de traje de lino con chaleco de Mango con una camiseta transparente y unas deportivas blancas. De esta manera, la creadora de contenido, que derrocha estilo en cada uno de sus outfits, hasta en los más arriesgados, construía una combinación sencilla, sin florituras, que todas las mujeres francesas querrán lucir el resto de esta primavera.

Chaleco traje lino espiga, de Mango (35,99 euros)

Chaleco de lino de Mango. Mango

Pantalón traje de lino, de Mango (39,99 euros)

Pantalón de lino de Mango. Mango

Y tú, ¿también estás impresionada con el espectacular look de Alba Díaz con el traje de lino con chaleco de Mango? Lo podemos entender perfectamente y es que es la prenda viral y todoterreno favorita de las influencers para ir arregladas y a la última.