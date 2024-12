8 looks de última hora para Fin de Año que te harán brillar sin esfuerzo

Sabemos que el final de año no a todas nos pilla igual de preparadas, por eso, si eres de las que a día de hoy sigues sin tener claro que ponerte para Fin de Año estás en el lugar perfecto. Hemos seleccionado 8 looks de última hora con los que brillarás este 31 de diciembre como te mereces, palabra de editora de moda.

Tenemos claro que esta Nochevieja las máximas en estilo siguen pasando por las lentejuelas y todo tipo de apliques brillantes, al terciopelo y el satén, también sabemos que además del omnipresente negro (que siempre es una buena idea, sobre todo a la hora de elegir outfits de última hora) y del icónico color champán o similares, este año hay otro color que se ha sumado de lleno a las fiestas, y no es ni más ni menos que el burdeos. Ah, y no nos podemos olvidar de una de las prendas clave en estos días invernales, un buen abrigo en tendencia o lo que es lo mismo, una cazadora o abrigo de pelo que nos mantenga bien calentitas pero sin arruinar nuestro lookazo de Fin de Año.

Ahora, con todas estas máximas claras vamos a tratar de solucionar ese rompecabezas llamado outfit de Nochevieja que aún no has podido resolver. Desde un total look satinado en color champán, o la falda de lentejuelas favorita de las expertas para estas fiestas, hasta un dos piezas tan sexy como elegante en burdeos aterciopelado, estamos seguras de que entre estos 8 looks de última hora estará tu salvación para la última noche del año. De nada.

Look 1

Una combinación de camisa satinada con cuello fluido y una falda midi del mismo tejido en color champán es la definición de sofisticación. Ideal para quienes buscan un look luminoso y con movimiento, este conjunto refleja una delicadeza minimalista que nunca pasa de moda. Complementa con unos stilettos metálicos para un acabado 100% brillante.

Camisa satinada, de Zara (19,95 euros)

Camisa satinada Zara

Falda midi satinada, de Zara (25,95 euros)

Falda midi satinada Zara

Look 2

Este vestido largo de lentejuelas en marrón chocolate es un acierto seguro esta Nochevieja. Su diseño ajustado con cuello alto y manga larga es perfecto para estilizar la figura mientras irradias glamour. Combínalo con unos tacones y unos pendientes llamativos para un look que nunca falla.

Vestido largo lentejuelas, de Zara (89,95 euros)

Vestido largo lentejuelas Zara

Look 3

El corsé de terciopelo y los pantalones a juego en burdeos son una opción tan sexy como elegante. Combínalo con un bolso de mano dorado o burdeos y labios en un tono similar para un toque monocromático de lo más en sofisticado.

Corsé terciopelo, de Zara (59,95 euros)

Corsé terciopelo Zara

Pantalón terciopelo, de Zara (49,95 euros)

Corsé terciopelo Zara

Look 4

Este vestido halter de lentejuelas plateadas es una oda al brillo festivo. Su diseño asimétrico y fluido lo convierte en una elección original para quienes buscan destacar sin esfuerzo. Completa el look con sandalias de tiras y un peinado recogido que resalte el cuello.

Vestido midi halter lentejuelas, de Bershka (45,99 euros)

Vestido midi halter lentejuelas Bershka

Look 5

Si buscas algo diferente, este vestido corto negro de efecto pelo es para ti. Perfecto para una cena informal o una fiesta en casa, combínalo con botines negros y una chaqueta de cuero para un aire más desenfadado.

Vestido corto efecto pelo, de Parfois (45,99 euros)

Vestido corto efecto pelo Parfois

Look 6

Un mono largo es siempre una alternativa moderna y práctica. Este diseño de tirantes finos con lentejuelas es ideal para bailar toda la noche. Añade tacones altos y una chaqueta de pelo para completar el look.

Mono largo bandeau lentejuelas, de Stradivarius (49,99 euros)

Mono largo bandeau lentejuelas Stradivarius

Look 7

La mezcla del top blanco con lentejuelas y abalorios con una falda dorada efecto arrugado crea un equilibrio ideal entre brillo y sofisticación. Unas sandalias doradas y accesorios minimalistas serán el toque final perfecto.

Top con lentejuelas y abalorios, de Parfois (29,99 euros)

Top con lentejuelas y abalorios Parfois

Falda efecto arrugado dorado, de Parfois (29,99 euros)

Falda efecto arrugado dorado Parfois

Look 8

Este top negro de lentejuelas con detalle de lazo y la falda midi roja de lentejuelas es la mezcla perfecta entre lo femenino y lo glamuroso. El contraste de colores aporta un toque audaz, mientras que los detalles brillantes son ideales para cerrar el año con estilo. Completa el look con tacones negros y unos pendientes brillantes.

Top con lentejuelas y lazo, de Parfois (32,99 euros)

Top con lentejuelas y lazo Parfois

Falda con lentejuelas, de Parfois (59,99 euros)