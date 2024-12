Anne Igartiburu se adelanta a Nochevieja con el look satinado en plata que le van a querer copiar las mujeres +50

Anne Igartiburu no dará las campanadas este año, pero si que nos sigue inspirando con sus looks para terminar el año. Y esta vez lo ha hecho para disfrutar de Starlite Christmas. La pasada noche se recordará por la emoción que las voces al unísono de los componentes de Il Divo provocaron en los asistentes. Un repertorio que encajó a medida con la magia de la Navidad en Starlite Christmas. El cuarteto internacional masculino presentó su último disco, “XX”. Un trabajo compuesto por versiones de grandes éxitos de la historia del pop para celebrar el veinte aniversario de su carrera.

Un concierto al que no ha faltado Anne Igartiburu con un estilismo en plateado que nos parece inspiración total para las mujeres +50 en Nochevieja. Los tejidos brillantes ya no se limitan a copar los looks en temporada festiva. Este otoño inundan todo tipo de prendas, desde pantalones a gabardinas, y se convierten en imprescindibles también a plena luz del día. Los metalizados y el color plata se han dibujado como una constante en todas las capitales de la moda, posicionándose como una de las tendencias más importantes en base a la cantidad de looks en los que han aparecido en Londres, Nueva York, Milán y París. Entre las decenas de firmas que han optado por ellos esta temporada, bien sea a través de lentejuelas, sedas o tejido en red, destacan algunos looks de lo más inspiradores como este con camisa y pantalón de Anne.

Anne Igartiburu. Starlite Christmas

Pero no solo Anne, también hemos visto entre el público a Nuria González, Marta Martínez-Bordiú, Adrián Lastra, Juncal Rivero, Desiré Cordero, Lidia Santos, Juan Peña o los presentadores Vicente Vallés y Ángeles Blanco.