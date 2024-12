Ayuso se adelanta a Nochevieja con el vestido dorado de Lola Casademunt que todas las mujeres +40 le van a querer copiar

Ya no hay dudas de que la firma catalana Lola Casademunt ha conquistado el armario de Isabel Díaz Ayuso, para convertirse en su etiqueta favorita, no solo para looks de día si no también de noche y de gala, como ha demostrado esta noche. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado esta noche la defensa de una España “sin bandos”, con la separación de poderes, fundamental en un Estado de Derecho y en una democracia, “que con tanto esfuerzo levantó aquella generación de políticos, periodistas, intelectuales y muchos españoles de la Transición de 1975, arropados por la Constitución de 1978 con la que la inmensa mayoría de los españoles queremos seguir guiados para convivir en paz y en libertad”. Todo ello en el acto de entrega de los IX premios Los Leones de El Español.

Y obviamente, nosotras nos hemos tenido que fijar en su estilismo. Si por la mañana Ayuso estrenaba un jersey de rayas a todo color de Lola Casademunt, esta noche lo ha hecho con un vestido de Lola Casademunt en dorado con el que se ha adelantado a Nochevieja y se ha convertido en toda una burbuja del mítico anuncio de cava. Aunque es un vestido que no hemos encontrado en la web de la etiqueta catalana, si en Zalando y rebajado, lo que nos hace pensar que es de otra temporada. Un vestido con un corte muy parecido al rojo que lució Isabel Díaz Ayuso el pasado viernes en el Congreso, pero esta vez en un dorado muy festivo.

Ayuso con vestido dorado. Gtres

Maxi vestido dorado de Lola Casademunt (rebajado a 153,30 euros)

Vestido dorado. Lola Casademunt

Un idilio de la política madrileña con la marca catalana que se remonta al año pasado e incluso la vimos en su último desfile en MBFW Madrid. La colección, compuesta por múltiples diseños atemporales donde predominan los estampados y las tonalidades vibrantes, sigue destacando por la elaboración artesanal y el uso de materiales de alta calidad, dos de los aspectos que caracterizan, desde su fundación hace ya 40 años, el ADN de la marca.