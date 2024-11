La falda granate con lentejuelas que es la mejor alternativa al clásico vestido de Nochevieja (según las expertas en moda)

Con el Black Friday a horas de arrancar, no hay mejor momento que estos días para hacerte con el outfit que te hará ser la mejor vestida de la Nochevieja 2024. Y si estás cansada del típico vestido de lentejuelas que un año sí y otro también se repite en todas las fiestas, las expertas de moda han hablado y sabemos cuál será la mejor alternativa al clásico vestido de Nochevieja, ¿quieres saber cuál es?, hablamos de una falda granate con lentejuelas, quizás esta respuesta no te haya sorprendido, ya que hace unos meses, nuestra querida Rocío Osorno la puso en boca de todos y aunque no sabemos como es posible, por suerte para todas aún está disponible en la web de Zara.

Una de las razones de por qué este tipo de faldas 'brilli-brilli' serán la apuesta favorita de las expertas en moda es que el burdeos, granate o cómo quieras llamarlo se ha convertido este otoño en el color más buscado y deseado por todas las 'insiders', haciendo la competencia al mismísimo negro como el color más elegante y sofisticado de la paleta cromática cuando las temperaturas empiezan a bajar y es que prácticamente todas las celebrities e influencers tanto nacionales como internacionales se han hecho eco de esta tendencia y la han incorporado de manera magistral tanto en outfits formales como en otros más casuals. Por esto y porque sabemos que estabas deseando que llegase una alternativa al clásico vestido de Nochevieja, hemos seleccionado 7 faldas granates que te recomendamos añadir a la cesta de la compra en cuanto puedas (muchas de ellas, si no todas tendrán descuento por Black Friday) y con las que serás la mejor vestida sin que haya una probabilidad tan alta de que te copien el modelito este año.

¿Cómo combinar una falda granate de lentejuelas esta Nochevieja?

Si has decidido confiar en este tipo de faldas para ser la mejor vestida de la última noche del año y entrar en 2025 brillando como nunca, te traemos un par de tips que te interesara saber de cara a como combinar esta prenda y convertirte en toda una experta fashionista, palabra de editora de moda.

Elige un top sencillo que contraste

Para equilibrar la intensidad de las lentejuelas, apuesta por un top minimalista. Una blusa de seda negra o un jersey fino de cuello alto en tonos neutros (negro, beige o incluso gris) son opciones seguras y efectivas. Si prefieres un toque más arriesgado, opta por una camisa blanca oversize anudada a la cintura para darle un aire moderno y desenfadado.

Juega con las texturas

La clave para un look sofisticado está en combinar texturas que se complementen. Un top de terciopelo o de punto fino aporta calidez y contraste al brillo de la falda. ¿Quieres un toque más festivo? Un crop top satinado en color champagne o dorado elevará el conjunto sin competir con el protagonismo de la falda.

Zapatos cómodos que hablen por sí solos

Para alargar visualmente la figura, los tacones son imprescindibles. Unos stilettos en negro o burdeos crearán un efecto monocromático ideal, pero si buscas comodidad sin sacrificar estilo, unas sandalias metalizadas en dorado o plateado son perfectas. Si tu plan incluye mucho movimiento, las botas altas ajustadas también son una opción très chic.

El abrigo perfecto

Las noches de diciembre (sobre todo en zonas de interior o el norte de España) pueden ser gélidas, pero eso no significa renunciar al glamur. Un abrigo largo de lana en tonos neutros o una blazer estructurada en negro aportan un toque elegante y moderno. Si quieres destacar aún más, un abrigo de pelo en tonos nude o gris puede ser el broche perfecto.

Accesorios que marcan la diferencia

Con una prenda tan llamativa como esta falda, los accesorios deben ser discretos pero efectivos. Un bolso de mano negro o metalizado y pendientes largos en tonos dorados o con detalles de pedrería serán tus mejores aliados. Si quieres darle un giro más trendy, apuesta por un cinturón fino que marque la cintura y estilice aún más tu figura.

Ahora que ya sabes como combinar tu falda granate de lentejuelas para ser la mejor vestida esta Nochevieja sin recurrir al clásico vestido, echa un vistazo a nuestras favoritas.

Falda midi lentejuelas, de Zara (49,95 euros)

Falda midi lentejuelas Zara

Falda de tubo Viair, de Vila (Disponible en Zalando por 42,99 euros)

Falda de tubo Viair Vila

Falda lentejuelas, de Sfera (39,99 euros)

Falda lentejuelas Sfera

Falda midi lentejuelas, de Massimo Dutti (99,95 euros)

Falda midi lentejuelas Massimo Dutti

Falda midi lentejuelas, de Mango (35,99 euros)

Falda midi lentejuelas Mango

Falda tubo lentejuelas burdeos, de Fraile (95 euros)

Falda tubo lentejuelas burdeos Fraile

Falda midi de lentejuelas, de Reserved (35,99 euros)

Falda midi de lentejuelas Reserved

Esta Nochevieja una falda de lentejuelas granate como estas te asegurará ser el centro de todas las miradas en la última noche del año. ¿Te atreves con ella?