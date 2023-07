Acaba de llegar a Zara la falda evasé con lino que las mujeres +50 del País Vasco ya llevan con sandalias planas

Lunes es sinónimo de un nuevo look de Carmen Gimeno, y ahora la influencer +50 nos ha enamorado con esta falda de lino de corte evasé que acaba de llegar a Zara y no puede sentar mejor. ¿Los motivos? Tiene ese toque boho y hippie que tanto nos gusta cuando llega el calor y además, eleva cualquier estilismo. Ya sea con una camisa bordada como lo ha hecho Carmen Gimeno o con una camiseta básica blanco o un top gris a juego con el estampado de la falda. Una de esas prendas que podríamos encontrar en el mercadillo más viral de Tik Tok que tanto le gusta a Victoria Federica pero que ahora también podemos comprar en Zara. Porque no solo de los looks de Isabel Díaz Ayuso y del conjunto de Alba Díaz de Mango vive el verano, porque esta falda de lino de Zara la van a querer llevar las mujeres de 50 años y también sus hijas, ya sea por las calles de Bilbao o en una escapa de primavera a Ibiza o Marbella. Porque el lino es el tejido por excelencia del verano.

Porque esta primavera-verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y esta falda evasé de nueva colección de Zara con cinturón no puede ser más perfecta para nuestra maleta de vacaciones.

Falda evasé con lino cinturón, de Zara (35,95 euros)

Falda lino. Zara

Se trata de esta falda confeccionada con tejido en mezcla de lino, tiro alto y bajo en evasé con detalle de cinturón y cierre lateral con cremallera oculta en costura que Carmen Gimeno ha combinado con una blusa bordada.