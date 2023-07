Y Amelia Bono tiene el look más casual de Zara para empezar julio en Madrid

Amelia Bono empieza julio en Madrid con un estilismo de lo más casual, pero con ese toque chic y en tendencia que ella sabe darle a todos los looks. Porque si en las últimas semanas nos ha enamorado con vestido y faldas de estilo más boho, ahora ha recuperado sus jeans favoritos y anchos como los de Vicky Martín Berrocal para un estilismo más desenfadado de lunes en Madrid. Aunque con el calor y la humedad que hace hoy en la ciudad, no sabemos si la hija de José Bono va a aguantar mucho con jeans largos en lo que transcurra el día. Pero al fin y al cabo, es una prenda que no falta en el armario de las que más saben de moda y que este verano 2023 además es tendencia todo lo que sea de tejido vaquero.

Unos jeans que Amelia Bono ha combinado con una camiseta de tirantes azul de Zara, y le ha dado el toque más chic añadiendo un pañuelo a modo de cinturón para darle el toque de color a un estilismo todo al azul denim, con zapatos también en el mismo tejido. Ser experta en moda conlleva ser de las primeras mujeres en llevar las tendencias más favorecedoras del año y combinarlas de forma que llegue a tus seguidores y así es, Amelia Bono lo ha conseguido. El estilo de la celebrity ha llegado a conquistar a un público muy fiel y que sigue sus inspiraciones, día a día, ya sea con vaqueros, faldas o vestidos,

Camiseta rib lavada, de Zara (9,95 euros)

Camiseta rib. Zara

Una camiseta rib de efecto lavado en azul que ya ha estrenado Amelia Bono y que en la web de Zara está disponible en 4 colores más.