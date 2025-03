Aitana se empodera en su nueva canción con Myke Towers y la corbata que no nos vamos a quitar esta temporada

Vicky Martín Berrocal, la Reina Letizia, y ahora Aitana. Todas han caído sucumbidas al accesorio masculino más tendencia, la corbata. Y ahora es la artista catalana la que nos enseña como la ha lucido en el rodaje de su nueva canción junto a Myke Towers. Parece que los dos artistas se han juntado recientemente en algún lugar del mundo para grabar el videoclip de 'Sentimiento Natural', su nuevo tema que sale esta madrugada en España.

Y obviamente, en las fotografías como adelanto que nos ha dejado en su cuenta de Instagram, solo nos hemos podido fijar en el look de Aitana con traje gris, y corbata a rayas. Si tenemos que hablar de la tendencia que más arrasará esta temporada primavera-verano 2025 son las corbatas. Un accesorio que durante muchos años ha tenido cabida en el fondo de armario masculino, pero que ha destacado en inmemorables looks de figuras femeninas icónicas. Y la última en sumarse ha sido la arista catalana en su último videoclip.

La corbata se convierte en el accesorio estrella, y Aitana lo sabe

Recordemos el inesperado e histórico esmoquin de Yves Saint Laurent que una modelo llevó en 1967 junto con una corbata o Patti Smith en un concierto en Central Park en 1975 con camisa oversize y corbata anudada de una forma desenfadada. Más tarde fueron personajes del calibre como Madonna o Julia Roberts fueron quienes incorporaron este must have en sus vestimentas más recordadas. Incluso, la Reina Letizia recientemente en un acto oficial, con ese guiño al programa ' Caiga quien Caiga'.

Aitana con corbata. @aitanax

Como símbolo de poder, fuerza y elegancia, en la actualidad es un toque recurrente en un sinfín de estilismos tanto de las editoras de moda, como Rosalía, Zendaya o Gigi Hadid, como sobre la pasarela de la mano de Prada, Gucci o Louis Vuitton. Maison Valentino presentaba la colección Otoño-Invierno 2023/2024 en Milán con la estética más festiva, pero apta para triunfar en la oficina.

La tendencia de las corbatas en Madrid ha encontrado seguidoras en mujeres de diferentes generaciones, y entre ellas están Aitana y Vicky Martín Berrocal. Cada una, con su estilo personal, ha demostrado cómo este accesorio puede encajar en estilos muy distintos, desde los más juveniles hasta los más sofisticados. Un look de la catalana que no nos ha pasado desapercibido y que confirma que la corbata no solo encaja en estilismos formales, sino que también puede convertirse en el detalle estrella de un outfit rompedor.