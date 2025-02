El look de Aitana para aparecer por sorpresa en el concierto de Amaia en Madrid y enloquecer a los fans de 'OT'

Solo nos ha hecho falda un vídeo para volver directas a 2017, y ha sido con Aitana subiéndose al escenario del Movistar Arena de Madrid para cantar junto a Amaia en el concierto. Un momento que nos ha trasladado a su edición de 'Operación Triunfo', cuando hacían alarde de su amistad, inocencia y juventud, cada vez que se encerraban en un box a cantar. Fue para interpretar a dúo La canción que no quiero cantarte, que primero había arrancado con la voz de Amaia y, acabada la primera estrofa, fue ella misma quien gritaba el nombre de Aitana para locura de todos los asistentes.

"Que ilusión, estoy hasta nerviosa, hacía mucho que no nos veíamos, tía. Estoy superorgullosa de todo lo que estás consiguiendo y es increíble que hayas llenado un Movistar Arena, que estés haciendo todo tan increíblemente. Eso mola un montón", le decía Aitana a Amaia. Y nosotras nos hemos fijado en sus looks, la navarra con un vestido rosa, mientras que la catalana lucía un look más rompedor con camiseta de cuadros rota en la parte central para enseñar sujetador, bermudas anchas con calzoncillos masculinos a la vista y botas negras altas polainas, de esas que tanto nos gustan y que vuelven a ser tendencia.

