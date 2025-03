Aitana se convierte en la invitada más fashion del desfile de Versace en Milán: corsé al estilo disco + falda de efecto ante

Glamuroso, cautivador e impresionante. Así definimos el look de Aitana en el desfile de Versace en la Semana de la Moda de Milán este viernes. Mientras nosotros hemos estado enganchados al documental de Aitana en Netflix, la artista ha deleitado a cada uno de sus followers a través de todos los estilismos con los que ha derrochado estilo en uno de los eventos de moda más relevantes a nivel internacional. La firma italiana ha presentado la colección otoño-invierno 2025 a través de una serie de diseños que apuestan por los materiales fluidos, los colores llamativos a la par que metalizados y una fusión entre la estética más festiva y la casual o formal.

Aitana no ha vuelto a perderse la Semana de la Moda de Milán, como ya ocurrió en la temporada pasada. De nuevo, se ha posicionado en la front row de los desfiles del calibre como Roberto Cavalli con un sorprendente vestido de lentejuelas o de Fendi con un estilismo de transparencias y apliques en pedrería. En esta ocasión, sabemos que Aitana es una gran amante de Versace, marca de lujo a la que recurre constantemente a la hora de escoger un look para una alfombra roja o un evento de categoría. Como el impresionante vestido dosmilero en naranja para LOS40 Music Awards 2022 o el minivestido de encajes y lentejuelas para el Festival de Sanremo 2024. Ahora, hemos visto a la cantante catalana en el desfile de Versace con un look al estilo disco que no puede ser más tendencia. Se trata de un corsé metalizado en acabado dorado, con escote corazón y ajustado a la silueta, combinado con una falda midi de efecto ante que tanto hemos llevado hasta la saciedad esta temporada. Para combatir las bajas temperaturas de Milán, lo ha combinado con chaqueta de efecto cuero en negro a modo de contraste, así como con bolso de mano en teja de lo más destacable.

Aitana en el desfile de Versace en Milán. Gtres

El año pasado vimos a Aitana asistir al desfile de Versace con un minivestido en negro, de escote corazón y cinturón delgado para marcar la silueta. Un básico de fondo de armario que todas debemos tener. Y esta vez, si hablamos en términos beauty, ha apostado por presumir de media melena con californianas en azul (color identificativo de su próximo álbum), así como por un look de maquillaje en el que se enfatizan los ojos con una sombra ahumada en verde.

Aitana en el desfile de Versace en Milán. Gtres

Hasta este lunes 3 de marzo seguiremos conociendo las nuevas colecciones de las firmas en la Semana de la Moda de Milán, así como todos los looks de las invitadas. ¿Volveremos a ver a Aitana en el front row? Nosotras estaremos atentas para analizar su vestimenta.