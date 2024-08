Aitana se escapa a Ámsterdam con la sudadera más deseada de la marca catalana de Biel Juste

Aitana está dando mucho de qué hablar durante estas semanas. No solamente por su ruptura con Sebastián Yatra, cantante que ayer dejó entender que confirmaba este rumor en el Starlite Occident. Sino que también por todos los looks que nos está regalando este verano. Porque, aunque hemos visto a la artista catalana algunas veces afectada en sus conciertos, podemos decir que estos meses le están sentando estupendamente. Principalmente, una de sus islas favoritas, Ibiza, que ha disfrutado de ella en varias ocasiones, tanto con el cantante colombiano como con su grupo de amigas. Durante su estancia allí, nos ha descubierto tanto trajes de baño (que posteriormente nos hemos comprado) como vestidos de crochet coloridos y atrevidos, perfectos para las noches de verano. Sin embargo, después de viajar hasta Múnich para ver en directo a Adele (la segunda mujer de su vida, dicho por ella) con un total look denim de Miu Miu, se ha desplazado hasta Ámsterdam dejándonos un pequeño guiño ante sus otros rumores. Además de no saber la razón por la que Sebastián Yatra yAitana podrían haber roto su relación, también ha surgido un posible romance de la artista con un influencer catalán y cofundador de TwoJeys: Biel Juste. Y es que, durante sus primeras horas en Ámsterdam hemos podido ver cómo ha estado luciendo una de las sudaderas best sellers de la marca española junto con vaqueros anchos y boina de efecto cuero. Pero esto no es todo, puesto que también ha llevado varias joyas de la misma firma, como los anillos en forma de corazón.

Aitana se está adelantando al otoño. Sabemos que muchas de nosotras no podemos esperar a desprendernos del insoportable calor para ser la bienvenida a una de las estaciones del año más queridas por las editoras de moda. Una de las razones principales es por el fondo de armario repleto de botas de caña alta, jerséis de punto fino o chaquetas al estilo Barbour. No obstante, antes de adentrarnos en el otoño, debemos tener en cuenta las tendencias que más llevaremos. Y, para ello, siempre es útil echar un vistazo a la vestimenta de las celebridades como, en este caso, el deAitana. Pues bien, ha metido en su maleta de viaje a Ámsterdam dicha sudadera de TwoJeys (que está disponible en varias tonalidades en su página web), sus confiados vaqueros anchos y rectos, una boina de efecto cuero que volverá a ponerse de moda y una camiseta deportiva. Sin ninguna duda, la cantante catalana nos acaba de desvelar algunas pistas sobre lo que más llevaremos durante la temporada de otoño.

Sudadera en gris, de TwoJeys (105 euros)

Sudadera en gris. TwoJeys

