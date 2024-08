Alba Díaz nos deja sin palabras con el vestido de crochet que querrás copiar antes de que acabe el verano

Bajo el cálido sol andaluz,Alba Díaz ha vuelto a deslumbrar con un look que combina a la perfección elegancia y frescura, una elección que no ha pasado desapercibida en su reciente escapada vacacional. La joven, que ha heredado el buen gusto y la pasión por la moda de su madre, Vicky Martín Berrocal, nos ha regalado un destello de sofisticación en su última publicación en redes, un día después de la celebración del cumpleaños de su tía Rocío.

La hija del Cordobés ha optado por un conjunto que no deja nada al azar, combinando piezas que resaltan lo mejor de su silueta y que son perfectas tanto para un día de playa como para una noche de cócteles al borde del mar. El look en cuestión, íntegramente de la marca australianaMonday Swimwear, refleja a la perfección la esencia del verano: relajado, chic y con un toque sexy que no pasa desapercibido. Las prendas de Monday Swimwear son conocidas por su alta calidad y diseño pensado para realzar la figura femenina, algo que Alba ha sabido aprovechar al máximo.

Vestido cozumel, de Monday Swimwear (230 euros)

Cozumel dress Monday Swimwear

Realizado en un tejido de crochet, este vestido largo y con manga larga es el equilibrio perfecto entre sofisticación y sensualidad. Su diseño con un amplio escote en v y la posibilidad de llevarlo tanto para detrás como para delante, como es el caso de Alba, lo hacen ideal para cualquier ocasión, desde un paseo por la playa hasta una cena informal junto al mar.

Bikini top cala roja de Monday Swimwear (125 euros)

Top cala roja Monday Swimwear

Debajo del vestido, Alba lleva el Cala roja top, un bikini top con aros que proporciona el soporte necesario y realza la figura de manera sutil. Sus tirantes anchos y ajustables permiten un ajuste personalizado, asegurando comodidad sin sacrificar estilo. Diseñado para aquellas que buscan un look que sea tanto atractivo como funcional, ideal para disfrutar del sol sin perder de vista la elegancia.

Braguita de bikini Barbados de Monday Swimwear (94 euros)

Barbados bottom Monday Swimwear

Completando el conjunto, la influencer optó por las Barbados bottoms, unas braguitas de bikini de corte alto que, si bien ofrecen una cobertura mínima, logran un ajuste de lo más favorecedor gracias a su tejido suave y sus finos tirantes laterales. Este modelo es ideal para aquellas que desean un bronceado con las mínimas marcas posibles.

Con este look, Alba no solo nos muestra cómo disfrutar del verano en uno de sus típicos grwm, sino que también reafirma su lugar como una de las it-girls más influyentes del panorama español.