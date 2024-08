Aitana vuelve a ser la reina del denim con un total look que todas soñamos tener

Aitana nos ha vuelto a dejar sin palabras, y no solo por su innegable talento musical, sino también por su capacidad para marcar tendencia allí donde va. Después de una intensa gira con el Alpha Tour 2024, la cantante decidió tomarse un merecido descanso asistiendo al concierto de Adele en Múnich, y lo hizo con un look que se ha convertido en el centro de todas las conversaciones este fin de semana. Si algo nos queda claro es que la cantante catalana no solo sabe cómo conquistar el escenario, sino también cómo adueñarse del street style con una elegancia y frescura que solo ella posee.

No es casualidad que Aitana haya optado por un total look denim para esta ocasión, una tendencia que ha resurgido con fuerza este año y que ha encontrado en la colección Miu Miu upcycled su máxima expresión. La elección de la cantante refleja su afinidad por la moda consciente y circular, un valor cada vez más apreciado en la industria y que Miu Miu ha sabido incorporar a sus colecciones de edición limitada. Este enfoque no solo demuestra un compromiso con el planeta, sino que también añade un toque de exclusividad y autenticidad que hace que cada prenda sea única.

Top de denim con forma de pañuelo de Miu Miu (1550 euros)

Top denim pañuelo Miu Miu

El top denim que Aitana lució es un verdadero ejemplo de cómo una pieza sencilla puede convertirse en un icono de estilo. Con su corte en forma de pañuelo, este top no solo resalta la figura con un ajuste entallado, sino que también juega con la nostalgia y la modernidad, gracias a detalles como la tira trasera con hebilla y las costuras en contraste. Este diseño, parte de una colección que apuesta por darle nueva vida a prendas vintage, encapsula a la perfección el espíritu rebelde y chic que caracteriza tanto a Miu Miu como a la propia Aitana.

Jeans azules de Miu Miu (2900 euros)

Jeans azules Miu Miu

Los jeans que completan el look no se quedan atrás. De corte recto y con una estética que combina la funcionalidad con el diseño de alta moda, estos vaqueros, también de la colección Upcycled, son el complemento perfecto para el top. Así mismo, la elección de Aitana de dejar visible la ropa interior, unos bóxers blancos con el logo de Miu Miu, añade un toque audaz y muy actual, un guiño a la moda de los años 2000 que hemos visto regresar con fuerza este año. Y es que Aitana no solo sigue las tendencias, sino que las hace suyas, adaptándolas a su estilo personal y por eso la amamos tanto.

No nos podemos olvidar de los accesorios, cuidadosamente seleccionados, terminan de redondear este look que ha acaparado todas las miradas. Un cinturón negro que define la cintura, botas blancas que añaden un contraste interesante y un bolso negro con tachuelas que aporta ese toque rockero que tanto nos gusta. Cada detalle está pensado para crear un conjunto equilibrado, pero lleno de carácter, perfecto para una noche de concierto, pero también para inspirar a todas aquellas que buscan un look veraniego con actitud.

Y es que Aitana no solo nos da lecciones de música, sino también de estilo. Su capacidad para interpretar las tendencias de una manera única es lo que la está colocando en la cima de las it girls del dentro y fuera de los escenarios. ¿Y tú te atreves a copiar este lookazo de Aitana en tu próximo concierto?