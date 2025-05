Aitana se viste de novia sexy para presentar 'Cuarto Azul': dardos a Yatra, canción dedicada a Miguel Bernardeau y confirmación de que ya no está soltera

Aitana es mucha Aitana, y para que los demás hablen de su vida privada, lo hace ella misma en 'Cuarto Azul', como ya hizo en su documental de Netflix. La cantante catalana lo ha vuelto a hacer. Esta tarde del martes 27 de mayo, ha triunfado por todo lo alto. Se ha convertido en la primera artista en llenar el Movistar Arena durante su 'Listening Party’, un evento exclusivo para que los asistentes sean los primeros en escuchar su nuevo disco, Cuarto Azul, que se estrenará este viernes 30 de mayo.

Y para ello, se ha vestido de novia moderna para confirmar que ya no está soltera, lanzar dardo tras dardo en la mayoría de sus nuevas canciones a Yatra, y por sorpresa de todos, dedicarle una canción a Miguel Bernardeau. Hablamos de la canción 'Cuando hables con él', que Aitana ha confesado que "es el tema que más me duele", no lo iba aponer en el evento, pero al final lo ha dejado para el final. Obviamente, todos pensábamos que era otra canción que hablaba de su historia de desamor con Sebastián Yatra, pero la sorpresa ha llegado cuando hemos escuchado las letra. "Las caras Juan, las caras", podría resumir como nos hemos quedado todos los allí presentes. "El primer amor tiene esos efectos que no se olvidan, no. Pero se olvida lo que te dolió. Que me perdone por las canciones. La música también se equivoca. Porque tus ojos azules me volvían loca". En shock si me preguntan.

El look de novia sexy de Aitana

Aitana se ha vestido de novia sexy como en la noche de bodas para presentar este 'Cuarto Azul', que la traslada a la habitación de su niñez, con un conjunto de encaje blanco de inspiración lencera. La ropa interior confeccionada con algodón orgánico, es de la firma Cou Cou Intimates, y por encima un vestido de crochet con flores de la firma Lou de Bètoly, fcon liguero y medias.

PRESENTACIÓN DISCO DE AITANA JUANJO MARTIN Agencia EFE

Aunque ha aparecido con unos tacones blancos de Martinelli, se los ha quitado al momento y ha hecho todo el 'listening party' descalza. Para completar el look, collar de pequeños diamantes con pendientes de aros a juego de Tiffany’s, y una larga melena negra ondulada a lo sirena, sin las mechas azules.