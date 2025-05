Plex, de su falso amor con Aitana a casi ser detenido en EEUU por un feo delito

Se llama Daniel Alonso, pero todos le conocen como Plex en su versión como youtuber. Ha triunfado generando contenido y atrayendo cada vez a más fieles, pero no todos sus movimientos son bien vistos. Es más, los últimos están siendo muy criticados, no solo por los usuarios de sus redes sociales, sino también por las autoridades de Estados Unidos, que casi le detienen tras ser acusado de un delito considerado grave al otro lado del charco.

Y todo por grabar un vídeo para YouTube con el que acrecentar su fama. Esa que ya despuntó el mes pasado cuando se rumoreó lo suyo con Aitana Ocaña. El hecho de grabarse un vídeo juntos en Japón ya despistó a muchos, pero él y sus amigos están recorriendo el mundo y explicaron que el encuentro fue casual. Lo que no colaba ya era que también se encontrasen el youtuber y la artista en Punta Cana. Nunca han llegado a decir qué pasó entre ellos. Tampoco él ha dado la cara tras ser rodeado por cuatro coches de policía.

Aitana con Plex en Japón. @aitanax

Plex, a punto de ser detenido por ‘swatting’

El youtuber ha querido nutrir su canal con un viaje que le llevará a dar la vuelta al mundo. Si Willy Fog lo hizo en 80 días, él se ha propuesto cumplirlo en 85 días. En ello está, surcando los mares, tomando vuelos, recorriendo continentes y sumando experiencias a su diario junto a un grupo de amigos. Ahora han escrito un capítulo oscuro, pues se ha metido en serios problemas con la policía estadounidense. Y todo por una broma de muy mal gusto que le saldrá cara.

Tras hacer parada en Miami y conocerlo durante unos días, Plex se propuso conocer en persona a un tiktoker que triunfa como él desde el otro lado del Atlántico. Así se citó con Adin Ross, con el que hizo muy buenas migas. Se conocieron, estrecharon lazos, grabaron vídeos para nutrir sus cuentas sociales y compartir con sus seguidores una sinergia especial. Pero quizá se pasaron de graciosos cuando cayeron en un delito, cuando hicieron una llamada a los servicios de emergencia para acudiesen a la residencia en la que se encontraban.

Querían ver lo que sucedía y ahora ya lo saben. No se están riendo ya tanto, después de incurrir en un delito conocido en Estados Unidos como ‘swatting’. Se trataba de una broma, obviamente pesada, pues avisar a las autoridades para que manden sus efectivos al hogar no hace demasiada gracia. Engañar a los servicios de emergencia es un delito, pues obligas al traslado del equipo, quitando estos recursos valiosísimos de donde sí harían falta. Ante la duda, se personaron en el domicilio cuatro vehículos de policía, que dieron el alto a Plex y Adin Ross, que esperaban en las inmediaciones para grabarlo todo. Las autoridades entendieron que no hacía falta entrar en la vivienda al ver que la llamada era una broma, la alerta falsa y los jóvenes unos irresponsables. Ahora deberán responder ante la justicia por su delito.