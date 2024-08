Marta Lozano presume de tipazo solo 4 meses después de dar a luz con conjunto asimétrico de firma australiana

Después de convertirse en madre hace apenas cuatro meses, Marta Lozano ha demostrado una vez más que la maternidad y el estilo no están reñidos. La influencer y empresaria ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos al compartir una imagen en su cuenta de Instagram donde luce un espectacular conjunto asimétrico en un vibrante color. La valenciana, quien siempre ha sido un referente de moda y elegancia, no solo ha recuperado su figura en tiempo récord, sino que además ha sabido realzarla con una elección de moda tan atrevida como sofisticada. Durante sus vacaciones en la Costa Blanca, Marta ha demostrado una vez más por qué es una de las it girls más seguidas del panorama nacional. El conjunto, firmado por la reconocida marca australianaAsta Resort, es un claro ejemplo de cómo la moda puede ser tanto elegante como cómoda, algo que Marta sigue sabiendo interpretar a la perfección.

Esta firma australiana se está haciendo cada vez más conocida a nivel global por sus diseños frescos, juveniles y sofisticados, perfectos para quienes buscan destacar en cualquier ocasión. Este set, en particular, es una oda a la feminidad moderna, con detalles que capturan la esencia del verano y, a la vez, ofrecen una versatilidad única. No es de extrañar que la mejor amiga de Teresa Andrés, haya optado por esta firma para una de sus primeras escapadas tras dar a luz. La elección del colorchartreuse (una tonalidad cercana al color lima), vibrante y lleno de vida, parece simbolizar esta nueva etapa de su vida, llena de energía y vitalidad.

Chloe top, de Asta Resort (rebajado a 185,50 euros)

Chloe top Asta resort

El top Chloé de Asta Resort es una pieza que destaca por su diseño asimétrico, con un escote drapeado que aporta un toque de sensualidad sin caer en lo exagerado. La tela, ligera y con caída, se adapta perfectamente al cuerpo, resaltando la silueta de Marta de una manera sutil pero impactante. Este top, confeccionado en un tejido suave y elástico, es ideal para los días de verano, ofreciendo una combinación perfecta entre comodidad y estilo.

Chloe mini skirt, de Asta Resort (rebajada 217 euros)

Chloe mini skirt Asta Resort

Por otro lado, la falda Chloe es el complemento perfecto para el top. Se trata de una minifalda también asimétrica, que incorpora un detalle de lazo que cae delicadamente, por un lado, añadiendo un toque de dinamismo y movimiento al conjunto. La falda, al igual que el top, está diseñada para realzar la figura, creando una imagen estilizada y moderna. El color chartreuse no solo es tendencia esta temporada, sino que además realza el bronceado de Marta, dándole un look fresco y veraniego.

Este conjunto ha sido sin duda una elección acertada para las vacaciones de Marta Lozano en la Costa Blanca. No solo le permite disfrutar del clima mediterráneo con estilo, sino que también demuestra que la moda puede ser una herramienta poderosa para celebrar la feminidad en todas sus etapas. A tan solo cuatro meses de haber dado a luz, Marta continúa siendo un icono de moda y un ejemplo de cómo combinar tendencias actuales con un estilo personal inigualable.

Con este look, Marta Lozano nos recuerda que la moda es, en última instancia, una forma de expresión personal, y que no hay nada más poderoso que una mujer que se siente segura en su propia piel. Y tú, ¿te atreves con un conjunto asimétrico en un color vibrante como el de Marta este verano?