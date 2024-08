El top de lino de María Pombo es el que las chicas pijas llevan con bermudas (también de lino) para potenciar el bronceado

Estamos ya a finales del verano, y te podemos decir que las prendas que han marcado y seguirán marcando la diferencia hasta que llegue el otoño son aquellas que combinan estilo, confort y versatilidad. Las chicas más cool del panorama nacional lo saben, y María Pombo no ha dejado de demostrarlo con cada una de sus elecciones de moda.

El lino, uno de los tejidos estrella de este verano, ha llegado para quedarse. Famoso por su ligereza y frescura, es la opción predilecta para sobrevivir al calor sin renunciar al estilo. Este tejido natural, con su tacto suave y su aspecto ligeramente arrugado que evoca esas escapadas soñadas a la costa, es ahora más deseado que nunca. Y si hay un color que encarna a la perfección la energía y la vitalidad de los días de verano (y que será el rey de nuestros armarios la próxima temporada), ese es el burdeos/granate. Vibrante, alegre y sofisticado, este tono se convierte en el mejor amigo del moreno, resaltando la luminosidad de la piel bronceada y aportando un aire chic y fresco a cualquier conjunto.

Top buganvilla halter, de From am to pm (90 euros)

Top buganvilla halter From am to pm

El top de lino que ha conquistado a María Pombo es mucho más que una simple prenda de vestir; es una auténtica declaración de intenciones. Con un diseño halter que estiliza los hombros y una caída asimétrica que añade un toque inesperado de elegancia, este top es ideal para esas tardes de verano que se alargan hasta la noche. Lo mejor de todo es su capacidad para adaptarse a cualquier situación: ya sea una mañana de compras, un almuerzo con amigas o una cena al aire libre, este top se convierte en la opción perfecta para cualquier plan, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

La clave de su éxito radica, sin duda, en su origen. From AM to PM, una marca nacida en Pamplona que apuesta por la producción artesanal y el diseño exclusivo, ha creado una prenda que combina lo mejor de la moda ‘made in Spain’. Cada diseño es confeccionado con esmero en su pequeño atelier, lo que garantiza no solo una calidad excepcional, sino también ese toque único y especial que solo una prenda hecha a mano puede ofrecer. El detalle de las dos tiras regulables en la espalda permite que el top se ajuste a la perfección a cualquier tipo de cuerpo, realzando la figura sin sacrificar la comodidad. Y su talla única lo convierte en una opción apta para todas.

María Pombo con top de lino. @mariapombo

El binomio perfecto para este top de lino son, sin duda, las bermudas con las que María lo ha combinado, también de lino. Las chicas que apuestan por un look elegante, pero sin esfuerzo lo saben bien: esta combinación no solo potencia el bronceado, sino que además es sinónimo de un estilo très chic y sofisticado. Porque si algo caracteriza a las mujeres que siguen las tendencias con un ojo crítico, es su capacidad para mezclar comodidad y glamour en un solo outfit.