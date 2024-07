Alba Díaz es la reina de las faldas vaqueras, la última que ha llevado es perfecta para irte de festival con tus amigas

No es la primera vez que somos conscientes de que la hija de Vicky Martín Berrocal tiene la misma pasión que su madre por la moda, y es que se podría decir que ambas son referentes de estilo para mujeres de su edad en nuestro país. Alba Díaz es sin duda una de las it-girls del momento, con cada una de sus publicaciones en Instagram nos demuestra que su estilo es digno de admiración. Esta vez, la influencer ha optado por una falda vaquera que se convierte en la protagonista absoluta de su look, demostrando por qué esta prenda es un must-have en cualquier armario de verano.

La falda vaquera que lleva Alba es una versión moderna y atrevida, perfecta para esos días de festival en los que quieres destacar sin renunciar a la comodidad. La prenda, que combina a la perfección con un top blanco básico, resalta por su diseño asimétrico y su abertura lateral, que añade un toque de sensualidad y frescura.

Así se llevan las faldas vaqueras según la hija de Vicky Martín Berrocal. @albadiazmartin

El outfit se complementa con unas botas vaqueras, un accesorio que no solo es tendencia, sino que también es ideal para mantener los pies protegidos y cómodos durante largas jornadas de música y diversión. Las botas, en tono denim a juego con la falda, crean una armonía visual que alarga la figura y aporta un aire desenfadado y chic.

No podemos pasar por alto los detalles que Alba añade para completar su look. Las gafas de sol oversized no solo protegen sus ojos del sol, sino que también le dan un aire misterioso y sofisticado muy propio de la madrileña. Los pendientes dorados grandes y los pequeños colgantes son el toque final perfecto, añadiendo brillo y elegancia sin sobrecargar el conjunto.

El toque de color lo aporta un minibolso de Balenciaga, en un tono azul vibrante, ideal para llevar lo esencial sin perder ni un ápice de estilo. Este accesorio, a pesar de su tamaño compacto, se convierte en una statement piece gracias a su diseño llamativo y su color vibrante.

Alba Díaz nos vuelve a demostrar porque es un referente de estilo, este look es, sin duda, una solución 10 para todas aquellas que buscan un outfit de festival que combine estilo y comodidad. La falda vaquera demuestra una vez más su versatilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier ocasión, confirmando que es una prenda que no puede faltar en nuestro armario veraniego. Así mismo, con este conjunto, la influencer nos recuerda que la clave de un buen look está en saber combinar piezas sencillas con toques de originalidad, creando un estilo propio y lleno de personalidad.