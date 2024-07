De Aitana a Dua Lipa, los looks con mucho brillo que nos ha dejado la primera jornada del Mad Cool en Madrid

Seguro que ya te has enterado, ha empezado el Mad Cool, y no nos queda ninguna duda porque no hay ni un Stories de Instagram que esta mañana no sea del festival. Unos conciertos que siempre nos dejan muchos looks, inspiración y mucho postureo. Y en este jornada, además del esperado estilismo de Dua Lipa, nos ha dejado la sorpresa de Aitana subida al escenario. La artista británica Dua Lipa y su "optimismo radical" han acaparado, con una fiesta, la primera jornada de la séptima edición de Mad Cool, seis años después de su debut en el festival, mientras que el mallorquín Rels B ha representado a la música urbana española con un viaje a sus inicios. Aitana nos había pedido en sus redes sociales que fuéramos al concierto de Tom Odell en el Mad Cool porque ella estaría allí, aunque sin duda no pensábamos que iba a estar con él en el escenario para cantar 'Black Friday'.

Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de Aitana con un top rojo y unos piratas con volantes en el bajo. Porque sí, los pantalones pirata han vuelto y ella nos lo ha dejado claro con su look de festival. Y si Victoria Beckham ha conseguido devolver a los leggings su antiguo esplendor y aumentar su cociente de estilo, ahora le toca el turno de brillar a su adversario, los pantalones pirata. En los años 2000, el pantalón capri (o pirata) causó sensación en varias series de televisión emblemáticas, como Sexo en Nueva York. Carrie Bradshaw,

Por su parte, Dua Lipa ha optado por un look con mucho brillo formado por un crop top y unos shorts que ha combinado con unas botas muy altas negras.

Estos son los looks que nos han dejado encima del escenario en esta primera jornada del Mad Cool.