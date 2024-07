Alba Díaz tiene el bañador de tiro alto más favorecedor para disfrutar de unos días en la Costa Brava

Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal, está disfrutando de unos días de descanso en la encantadora Costa Brava, acompañada de una amiga. Las vacaciones de influencers como Alba no solo nos dejan postales de ensueño sino también inspiración para las que no nos hemos ido aún de vacaciones, sobre todo en lo que respecta a trajes de baño y looks ideales para las noches de verano.

Por su parte, Alba, ha compartido en redes unas fotos en las que se la ve disfrutando de unas increíbles vistas con un muy favorecedor bañador de tiro alto en un elegante color marrón chocolate. Este diseño, que realza su figura de manera espectacular, destaca no solo por su tonalidad sofisticada sino también por su corte favorecedor que se ajusta perfectamente a su silueta. El bañador, con un escote cuadrado y tirantes finos, combina a la perfección estilo y comodidad convirtiéndolo en todo un acierto.

El color marrón chocolate es una elección 10 para realzar el bronceado de verano, creando un contraste armonioso con la piel dorada por el sol. Este tono, aunque poco convencional para la moda de baño, se ha convertido en una tendencia en auge, captando la atención de las que más saben de moda.

Bañador de tiro alto de H&M (19,99 euros)

Bañador de tiro alto. H&M

Para quienes queráis replicar el estilo de Alba Díaz, hemos encontrado un bañador muy similar en H&M. Este traje de baño, en color marrón oscuro, cuenta con tirantes finos y copas con relleno extraíble que moldean el busto y proporcionan una buena sujeción. Sus perneras de corte alto y parte trasera semicubriente lo convierten en una opción perfecta para quienes buscan combinar comodidad y estilo en la playa o la piscina.

Además del bañador, Alba completó su look con unas sencillas pero chicchanclas marrones, que no solo combinan con su bañador, sino que también son prácticas para moverse cómodamente por la playa y los alrededores. Las chanclas son un básico imprescindible para cualquier escapada veraniega, y Alba ha sabido elegir unas que, sin perder su funcionalidad, añaden un toque de estilo a su conjunto.

No cabe duda de que al igual que su madre, Alba sabe cómo combinar estilo y comodidad en sus outfits de vacaciones. Su elección de un bañador de tiro alto en color marrón chocolate demuestra que es posible lucir a la moda sin renunciar al confort, convirtiéndose en una inspiración para quienes buscan un look veraniego chic y favorecedor. La influencia de Alba en el mundo de la moda es innegable, y su capacidad para detectar tendencias antes de que se vuelvan masivas la posiciona como una de las referentes de estilo más importantes de su generación.