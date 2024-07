Esta es la marca catalana de bikinis que ha conquistado la maleta de vacaciones de Victoria Federica

Victoria Federica sigue disfrutando del verano y no para de viajar como hace cada verano, de Ibiza y Formentera, a Marbella y ahora a Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Y es que la royal más influencer se ha escapado junto a Lola Lolita y otra amiga a casa de su amiga Rocío Laffón, y ya nos han dejado los primeros looks. Y después de sus looks con pantalones de lino o bermudas blancas, ahora nos ha dejado claro que esta marca catalana de bikinis es la que ha conquistado su maleta de vacaciones este verano como ya lo hizo de la de María Pombo en Formentera. Se trata de una prenda de baño que pertenece a la firma 'Lia swimwear', una marca de moda de baño que se ha hecho muy popular gracias a las redes sociales y a que numerosas 'influencers' han lucido sus diseños, como Victoria Federica, que ha lucido en varias ocasiones el modelo 'Sunset', que ya se lo vimos lucir el pasado verano en Marbella con un dos un dos piezas metalizado, una de las tendencias de baño del momento, en tonalidades naranjas, con top triangular fijo y tirante recto a la espalda que también puede atarse con lazada al cuello. Posee detalle de aro metálico como unión de las dos partes delanteras.

Si hace unos meses era Amelia Bono desde República Dominicana la que apostaba por una etiqueta sostenible y de Barcelona, ahora es Victoria Federica la que lo hace con otra de origen catalán. Lia Swimwear es una marca de bañadores y bikinis made in Spain creada en Barcelona en 2015 con la idea de proponer bikinis coloridos, en tendencia y cómodos que se ajustaran a todo tipo de cuerpos, y la royal más influencer ha recuperado un modelo que ya lució el verano pasado, o lo que es lo mismo, que ya no está a la venta. Se trata de una prenda de baño que pertenece a la firma 'Lia swimwear', una marca de moda de baño que se ha hecho muy popular gracias a las redes sociales y a que numerosas 'influencers' han lucido sus diseños.

Victoria Federica con bikini. @vicmabor

Y es que ya hemos visto en los últimas meses que Victoria y Lola se han hecho muy amigas tras la grabación de 'El Desafío' de Antena 3, lo que casualmente ha hecho que dejemos de ver a la royal con Marta Díaz.