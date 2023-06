Alberto Núñez Feijóo no se quita la americana (pero con vaqueros) en su estreno televisivo en 'El Hormiguero'

De Maluma, a Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo, así está siendo el cierre de temporada de 'El Hormiguero'. Y mientras esperamos conocer la audiencia que ha conseguido el popular respecto al presidente del Gobierno, nos vamos a detener a analizar sus estilismos. Porque si el martes por la noche, Pedro Sánchez optó por lucir un estilismo mucho más casual con un total look denim, zapatillas y la pulsera con los colores del Orgullo, esta noche Alberto Núñez Feijóo ha optado por un look mucho más formal acorde con su estilo. Y como decíamos ayer, más parecido al estilismo diario que luce Pablo Motos con su camisa blanca y vaqueros. Una combinación muy parecida a la de Feijóo, pero este con americana para darle ese toque más de formalidad y rebajar el estilo casual.

El líder del Partido Popular ha visitado por primera vez a Pablo Motos en una de las primeras entrevistas donde hemos podido ver al político en un tono más desenfadado. "Puedo ser el primer presidente del Gobierno nacido en la España rural", ha dicho Feijóó esta noche en la entrevista en 'El Hormiguero'. Con un tono mucho más relajado y acorde con su vestimenta. Porque no nos cansaremos de decir que la moda en política también es muy importante, una forma de mandar mensajes a los votantes sin necesidad de articular palabra.

Por eso Alberto Núñez Feijóo no ha querido dejar la americana en esta entrevista y ha lucido un modelo más veraniego por su tejido en un tono marrón grisáceo, con camisa blanca debajo y vaqueros. Y él sí, con zapatos y no zapatillas. También la americana es un punto diferencial con Pablo Motos, porque si no hubieran ido vestidos iguales, y para eso ya tenemos a Trancas y Barrancas.