Feijóo en 'El Hormiguero': "España funciona mejor con 14 ministerios que con 22"

El candidato por el Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visitó por primera vez a Pablo Motos en 'El Hormiguero'; programa en cuyo plató aún resonaban los ecos del rosario de medias verdades pronunciadas por Pedro Sánchez, su principal contrincante para las elecciones generales del 23-J, apenas 24 horas antes.

Precisamente, al estar aún humeante las pistolas de Sánchez y Motos en el duelo de OK Corral del miércoles, el contraste con la interviú al presidente del PP fue notable. No sólo porque el presentador del espacio de Antena 3 fuese menos incisivo, que lo fue, y Feijóo mucho más cordial y respetuoso que el líder del PSOE, sino porque la sintonía personal entre ambos protagonistas se vio que era buena, muy lejos de la alta tensión que hubo en el pasado encuentro.

El gallego tuvo oportunidad de explicar sus pactos con Vox en diferentes Comunidades, responder y justificar si pactaría o no un ejecutivo con los de Abascal, resumir su programa económico y político, hacer crítica del Gobierno e incluso dar a conocer su faceta más personal. Mostró, en definitiva, una cara bastante más amable y menos agresiva que la de su contrincante a la Moncloa, dejando un mensaje constructivo y moderado, a pesar de liarse de más con alguna cuestión o cometer alguna gallegada, que ya se le presuponían.

"Intentaré unir a los españoles"

Con americana gris, camisa blanca y vaqueros se presentó el líder gallego. "Creo que esta vez va a ser el primer programa de 'El Hormiguero' que vea mi hijo Alberto, de 6 años; pero no por ti ni por mí, sino por las hormigas", expresó este a modo de carta de presentación.

El presentador "empezó por el principio": Feijóo dirigió el Insalud, Correos, obtuvo cuatro mayorías absolutas en Galicia, y con 60 años se lanzó a por la presidencia del Gobierno..., sobre esto, Motos le preguntó por su motivación: "He intentado unir a los gallegos durante casi 14 años, y ahora lo intento con el partido, y si los españoles quieren, trataré de unirlos a ellos", expresó el aspirante del PP.

"Sería bueno que España tuviese un presidente del Gobierno nacido en la España rural", aseveró seguidamente en referencia a sus posibilidades de ganar los inminentes comicios. "Moncloa está en la carretera de La Coruña: yo creo que es un buen sitio para un gallego para irse a vivir", expresó a continuación en una clara declaración de intenciones.

Debates y Pedro Sánchez

Al final, Feijóo ha aceptado un debate cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia. "Lo curioso es que ahora el que pide 6 debates, durante los 5 años que ha estado como presidente del Gobierno sólo ha hecho un debate sobre el debate de la nación", aprovechó así la cuestión para pegarle un pellizco a su rival. "Yo he pedido un debate a 7 y ahí estaremos", zanjó.

Tras una pausa, tuvo tiempo de recolocar las ideas para soltar un ingenioso: "El sanchismo es maldad, mentira y manipulación, tal como dijo ayer la persona que estuvo aquí: yo estoy de acuerdo", afirmó este dándole una vuelta a las palabras del anterior invitado a 'El Hormiguero'. "Me preocupa que los españoles tengan que ir a votar en esas fechas", añadió al hilo (o no) de ello.

Pactos con Vox

Preguntado por si está contento con los pactos con Vox, como el de la Comunidad Valenciana, Feijóo afirmó estar "tranquilo" con sus pactos en general. "En Valencia, o hacemos ese acuerdo en el que tiene que entrar Vox en el Gobierno porque sin sus votos gobernaría la izquierda".

Le apretó un poco las tuercas Pablo Motos al referirse a su tierra, inquiriéndole por el concepto de "violencia intrafamiliar": "La violencia machista no se toca, y lo que hace es ampliarse la protección a la violencia doméstica; el documento firmado por Mazón [Presidente in pectore de la Comundiad Valenciana] no toca esa ley, respeta las medidas de igualdad".

"Discrepamos profundamente sobre algunos pensamientos ideológicos porque no somos Vox", expresó el político gallego. "Si me votan lo suficiente les garantizo que el gobierno será del PP en exclusiva". "Estamos a 20 ó 25 escaños de la mayoría absoluta, aún no ha empezado la campaña, y mira lo que pasó en Andalucía por ejemplo".

De Valencia a Extremadura pasando por Madrid. "Había un acuerdo con Vox Extremadura; según me refiere María [Guardiola, candidata a la Junta extremeña] llegan altos cargos de Vox de Madrid a decir que no vale el acuerdo y se deshace el pacto", explicó el presidenciable. "En los acuerdos que firmamos, como los de Baleares, planteamos que Vox no entre en el gobierno, cosa que ha aceptado. De 9 comunidades autónomas en que ganamos, en 5 estamos gobernando sin Vox".

Recordó, llevándose el ascua a su sardina, el apoyo al PSOE en Barcelona para que gobierne Collboni y en Guipúzcoa para que lo haga el PSPV, y se preguntó: "¿Entonces el PP es un partido progresista? Yo le aseguro que en toda España somos el mismo PP".

"La solución es que siempre que el PSOE pierde hay que repetir las elecciones", remató contundente. Y cuestionado por sus líneas rojas en sus acuerdos con el partido de Santiago Abascal dijo que "Yo no voy a negociar que la educación en mi país tenga que seguir siendo pública y de calidad; no voy a discutir la violencia machista; tampoco los derechos de la Constitución".

"Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no voy a pactar con Bildu", dijo al ser preguntado si sus pactos dependen de la ideología o de la aritmética. "Yo creo en la Constitución de mi país, he trabajado para España toda mi vida, y el tiempo que me queda lo voy a dedicar a mi país".

"Yo le planteo a los españoles que si quieren un cambio con un partido, con errores en el pasado y con muchos aciertos, yo le aseguro que voy a ser leal con los españoles", se marcó a continuación una rajoyada.

Planteada la hipótesis de si gobernaría con Abascal como vicepresidente, afirmó: "Mi objetivo es nombrar una vicepresidenta de mi gobierno de mi partido y sé quién es, y el ministro de Economía también, y son buenos, muy buenos".

Ideología y derechos sociales

Hoy es el día del Orgullo Gay, y el PP ha hecho una declaración de intenciones tiñendo sus símbolos con la bandera arcoíris: "Es una convicción; vamos a seguir defendiendo los derechos de este colectivo; son sagrados, y los marca la legislación. Eso sí, esta legislación no nos gusta, hay aspectos como el de la posibilidad de un joven de cambiar de sexo con los que no estamos de acuerdo", se contradijo ciertamente.

Sobre el aborto fue cristalino: "Hay un mecanismo que es expreso. Cuando una menor quiere tener un hijo y sus padres no la dejan, predomina el criterio de la menor. Cuando unos padres no quieren que su hija aborte, decide el juez". "La mayoría de mi partido cree que para abortar siendo menor es necesario el consentimiento de los padres o, en su defecto, una autorización de un juez".

También expresó fechas atrás Feijóo que modificaría la Ley de Eutanasia: "Hemos hecho una Ley de cuidados paliativos, y la eutanasia, en una situación que los médicos consideran que no es irreversible, creo que hay que consultar a un comité de bioética". "No debe haber un proceso burocrático, sino un proceso ético a la hora de tomar una decisión irreversible", opinó este para, a continuación, exponer un caso personal:

"Yo vi cuando sedaron a mi padre, porque el médico nos dijo que no había solución, y que era cuestión de horas, de días que muriese, y optamos por sedarle porque el médico nos dijo que el tránsito sería mucho más pacífico para él", relató.

La economía

Bajó el que fuera presidente de la Xunta al detalle a la hora de hablar de asuntos pecuniarios y de hacienda, demostrando conocimiento del asunto:

"Decir que España va como una moto económicamente es inaceptable cuando vamos los penúltimos del euro, si tenemos el doble de paro de la UE, y el mayor incremento de deuda de la UE...", enumeró, desmontando las autoalabanzas de Sánchez.

"Tenemos un objetivo: que la economía española crezca como los tres países que más, llegar a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, y entonces empezamos a caminar para poder pagar la deuda, invertir y actualizar y sostener las pensiones", reveló.

Feijóo declaró a renglón seguido que reducirá algunos ministerios: "Me sobran 5 ó 6. Igualdad puede estar con otro ministerio, Educación y Universidades también, el instituto de Consumo no debe tener un rango de ministerio". "Yo no voy a tener ministros que critiquen al Presidente del Gobierno", "le aseguro que con 14 ministros España funciona mejor que con 22", remató.

"Igualdad dependió de mí como presidente de la Xunta durante 8 años. Si tengo oportunidad, Igualdad dependerá de la presidencia del Gobierno". "Voy a suprimir el impuesto de las grandes fortunas". "Me interesa atraer riqueza a mi país, que España es un país seguro donde hay que pagar impuesto pero no se critica ni se pone trabas a los empresarios", expuso dejando un batiburrillo de titulares.

Marruecos

Pablo Motos le confesó a su invitado que no le dio tiempo ayer a preguntarle a Sánchez por Marruecos porque se "enrolló" demasiado. Sí hizo lo propio con Feijóo:

"¿Usted sabe lo que ha pasado con Marruecos?", preguntó retórico el presidenciable.

"No", replicó el presentador.

"Yo tampoco", remató este a gol.

Feijóo personal

"Lo que más me divierte es estar con mi hijo", dijo en torno a sus aficiones. "Nos peleamos, me pega pellizcos y me hace daño", abundó en tono bromista y cariñoso.

"He estado varias veces en Moncloa y lo que más me gusta son los cuadros", expuso de cara a su posible destino.

Por otro lado, salió a relucir su relación personal con Julio Iglesias: "Me llamó Julio Iglesias hace poco, sigue con mucha atención lo que pasa en España. Está obsesionado con dos problemas de España: la unidad territorial y el agua".

"Si tengo ocasión de botar, fíjese en el bote que voy a dar", concluyó Feijóo haciéndole la promesa a una de las hormigas del programa.