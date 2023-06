Pablo Motos sobre la entrevista a Sánchez en 'El Hormiguero': "Se ha hecho presentador de televisión"

Este jueves apenas hubo ocasión para tocar temas frívolos en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. La proximidad de las Elecciones Generales hace que la política lo cope todo, haciéndole sombra incluso a la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva que tendrá lugar dentro de un par de semanas.

De hecho, la inminencia de los comicios ha llevado a los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno a aceptar la propuesta del programa de Antena 3, el espacio más visto de la televisión en España, para acudir a su plató y ser entrevistados por Pablo Motos; así, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, visitará 'El Hormiguero' el próximo martes 27, mientras que el candidato por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hará lo propio el miércoles 27 de junio.

Esto hizo que apenas se hablara del enlace matrimonial de Tamara Falcó en la mesa, más allá de un par de minutos. Sin más dilaciones, el presentador de 'El Hormiguero' abrió fuego para abordar la actualidad electoral: "Pedro Sánchez se ha hecho presentador de televisión", introdujo Pablo Motos en relación a las entrevistas que está haciendo el presidente del Gobierno a sus ministros.

"Tendría valor si hubiera escogido entre los ministros a entrevistas a Irene Montero", opinó Cristina Pardo. "¿Quién piensa ahí detrás?", se preguntó Juan del Val incrédulo. El propio escritor juzgó estos encuentros ministeriales como "auténticos sketches"

Sin solución de continuidad, los cinco componentes de la mesa pasaron a hablar de la campaña del PP: "¿Cuántos votos van a conseguir por hacer esta campaña de las sombrillas?", inquirió retóricamente Cristina Pardo. Del Val le recordó la respuesta del PSOE en Twitter y la copresentadora de 'Más Vale Tarde' reflexionó en voz alta: "Al final, lo que te preguntas es '¿Y esta gente cuándo trabaja por nosotros?'".

Asimismo, el marido de Nuria Roca expresó lo siguiente en relación a Vox: "Es imposible esperar nada de esta gente: esto es muy serio: es intentar acabar con los derechos de las personas. A mí quien me puede decepcionar es el Partido Popular pactando con Vox" "Vox es un partido coherente, hace lo que piensa, ideológicamente no se contradice como otros", añadió el escritor sin morderse la lengua.

Hablando de Vox, Pablo Motos se pronunció, quitándole hierro, sobre la denuncia del partido ultraconservador contra él y su equipo por, supuestamente, haberles retirado la invitación a 'El Hormiguero': "Es sencillo de entender: nos queda una semana antes de las vacaciones y sólo tenemos hueco para traer a los dos candidatos de los partidos principales". El propio Del Val echó un capote a su jefe: "Es imposible cancelar una invitación cuando no se le ha puesto fecha ni hora".

Para terminar la tertulia y completar el repaso a todo el espectro político, conversaron acerca de Sumar: "Ha quedado bastante claro que si Irene Montero no está en las listas no es por voluntad propia", comentó Cristina Pardo sobre el veto a la todavía Ministra de Igualdad por parte de Yolanda Díaz. "Lo que no es tu estilo es decirlo (porque sólo dices cosas súper chulas); lo que sí es tu estilo es hacerlo. Si tú empiezas diciendo esto, ya empiezas mintiendo", remató rotundo Juan del Val desenmascarando sin contemplaciones a la Vicepresidenta del Gobierno en funciones.