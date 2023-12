Amelia Bono se va de bautizo con los pendientes más bonitos y coloridos para convertirse en la mejor invitada de invierno

A veces nos resulta muy difícil vestirnos de forma original y creativa para nuestras bodas, bautizos y comuniones de invierno. Sin embargo, las influencers nos están dando cada vez más lecciones de moda para lucir looks y accesorios de una forma de lo más glamurosa. Pues bien, no te parecerá extraño saber que Amelia Bono es una de las expertas en moda con las que más aprendemos de tendencias y combinaciones de escándalo. Y es que nos ha mostrado por su Instagram Stories su propuesta para acudir a un bautizo de lo más moderna y colorida. Amelia Bono ha apostado por un look en tono dorado (súper llevado en estos momentos) y unos pendientes de lo más bonitos y coloridos para alegrar los días tan tristes y frioleros de diciembre. Muchas veces nos decantamos por la solución más rápida y fácil en nuestros estilismos: colores básicos y neutros que nunca fallan. No obstante, durante estos meses de otoño, las insiders nos han demostrado que la clave se basa en llenar de tonos vibrantes y diseños peculiares nuestro fondo de armario. Y no nos extrañaría que Vicky Martín Berrocal sorprendiera con este par de pendientes, ya que todos sabemos que Amelia Bono y ella comparten armario para fusionar el buen estilismo.

Estamos seguras de que Amelia Bono se va a convertir en la invitada que más miradas se va a llevar por la magia (o, más bien talento) de combinar prendas y complementos. Esta es una fórmula con la que nos ha sorprendido (y mucho), de la misma manera que ya hizo María García de Jaime hace dos semanas en una boda de invierno con un traje con estampado étnico. Además, el maquillaje también es un detalle que debemos tener en cuenta y la celebrity ha conseguido lucir su rostro con una propuesta de lo más natural y glowly. Perfecta para que todo el protagonismo se lo lleven estos pendientes en tonos dorados y naranjas.

Amelia Bono con pendientes coloridos. @ameliabono

Si tienes bodas, bautizos o comuniones próximamente, según Amelia Bono, esta temporada se llevan los colores metalizados y llamativos. Y tanto sus seguidores como nosotras estaremos atentos a su perfil de Instagram para que nos desvele la marca de este complemento.