Amelia Bono ha encontrado en Cortefiel el abrigo más elegante (y rebajado) para los días más fríos de diciembre

Amelia Bono no nos deja de crear necesidades de moda para empezar el invierno, si ayer eran los botines peludos de Zara que agotó al momento, ahora es este abrigo de rebajas de Cortefiel que no puede ser más elegante y estar mejor de precio. El dilema de moda y del primer mundo es como vestir para no morirnos de frío pero seguir siendo elegantes y fashions, y Amelia Bono ha dado buen ejemplo de ella. Porque ella es el claro ejemplo de las chicas más elegantes de Madrid, las más clásicas y las más elegantes. Si ayer nos enamorábamos de su vestido de punto calentito, ahora lo hace con un estilismo de lo más casual por las calles de Madrid con abrigo de paño en color marrón tostado.

Porque el abrigo clásico nunca falla en el armario de las que más saben de moda. Las expertas en moda como Amelia Bono lo han elevado a la categoría de must have en esta ocasión no es otro que el abrigo más clásico, atemporal y elegante de todos. Un abrigo de paño de lo más rebajado que necesitamos hoy mis en nuestro armario.

Abrigo Amelia Bono. @ameliabono

Abrigo ligero, de Cortefiel (rebajado a 59,99 euros)

Abrigo ligero. Cortefiel

Lo que esta claro es que necesitamos copiarle hoy mismo a Amelia Bono esta maravilla de abrigo de Cortefiel.