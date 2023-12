Las Adidas Samba que Amelia Bono ha metido en su maleta para el puente de diciembre son las zapatillas de las mujeres más fashion

Amelia Bono es experta en elevar look con zapatillas, y todas lo sabemos. Pero por si alguna tenía dudas, lo acaba de volver a demostrar con estas zapatillas Adidas Samba que son la gran tendencia del otoño 2023. De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y la hija de José Bono como buena amante de la moda, lo sabe. Junto a las Gazelle, son las zapatillas de este otoño 2023 y Amelia las ha combinado con un look de lo más abrigadito para irse de puente de diciembre a Cantabria con su familia. Porque Amelia Bono nos inspira con todos sus looks, y ahora nos lo ha vuelto a demostrar con este estilismo de diciembre. Ya sabemos que estas zapatillas han sido la estrella del otoño, y también lo va a seguir siendo en invierno con estilismos como este más casual, o incluso para ir a la oficina.

De nacer como un calzado de fútbol, a ser parte del vestuario de Trainspotting, se cuela en los armarios de las amantes de la moda. TikTok también se apropia de ellas y ahora es Amelia Bono la que no se las quita por las calles de Madrid. Si en verano era con un conjunto de lino de pantalón y chaleco, ahora es con este look a capas para no pasar frío en Cantabria. Desde que Bella Hadid predijo la tendencia, las zapatillas Adidas Samba no han hecho más que crecer en popularidad hasta convertirse en las deportivas más deseadas de la moda.

Unas Adidas Samba que Amelia Bono ha combinado con vaqueros anchos, jersey lila con un chaleco acolchado por encima y un abrigo de paño oversize para darle el toque final al estilismo. Bueno en verdad, todo el rollazo se lo ha dado con una gorra violeta.